Правительство Японии и организационный комитет Олимпиады в Токио рассматривают вариант упрощенного проведения Игр из-за ситуации с распространением коронавируса в мире. Об этом в четверг журналистам рассказала губернатор Токио Юрико Коикэ.
"Мы хотели бы рассмотреть различные варианты, среди них есть рационализация и упрощение формата. При этом нам необходимо добиться понимания со стороны наших граждан", - отметила Коикэ.
Ранее крупнейшая газета страны "Иомиури" сообщила, что власти страны нацелены на проведение Олимпиады в полноценном формате, однако продолжающая оставаться непростой ситуация с коронавирусом заставила их рассматривать вариант более упрощенного проведения Игр. По данным источников издания, может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр. Также будут введены ограничения для количества зрителей на стадионах, сообщает ТАСС.
Японская сторона рассматривает вариант проведения обязательного тестирования на коронавирус не только для спортсменов и членов команд, но и для всех болельщиков. Могут быть введены ограничения на передвижение спортсменов за пределами Олимпийской деревни, где они будут размещены.