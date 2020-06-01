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Изменения в решении об обеспечении деятельности порта Джурджулешты обновлены

Изменения в решении об обеспечении деятельности порта Джурджулешты обновлены

Передача земельных участков из частной собственности для расширения Международного порта Джурджулешты будет осуществляться на контрактной основе государственным предприятием „Проектный институт по организации территории”.

Поправку с таким содержанием одобрило правительство РМ в своем решении о некоторых мерах, связанных с деятельностью порта, передает point.md. Действующая формулировка „через подчиненные учреждения” не является точной и порождает двойные интерпретации.

Для надлежащего функционирования Международного свободного порта Джурджулешты было передано 53,23 га земельных участков, находящихся в собственности государства. Его расширение также требует использования 35,07 гектаров частных земель, которые в настоящее время являются предметом судебного разбирательства. Кроме того, для расширения площади объекта до 120 гектаров, предусмотренных в проекте, должны быть отобраны также частные участки площадью 29,7 гектаров с передачей их в собственность государства.

Еще одно изменение к этому же решению предусматривает обновление состава Комиссии по разрешению встречных предложений при экспроприации частных земель, необходимых для расширения порта. В комиссию вошли три специалиста из соответствующей сферы деятельности со стороны центральных органов публичной власти, три представителя местных органов власти. Предусматривается включение в состав этой комиссии, по требованию, трех человек, чьи частные земли были объявлены общественно-полезными и будут экспроприированы.
point.md
  • Сегодня, 05:55
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