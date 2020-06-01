Передача земельных участков из частной собственности для расширения Международного порта Джурджулешты будет осуществляться на контрактной основе государственным предприятием „Проектный институт по организации территории”.
Поправку с таким содержанием одобрило правительство РМ в своем решении о некоторых мерах, связанных с деятельностью порта, передает point.md. Действующая формулировка „через подчиненные учреждения” не является точной и порождает двойные интерпретации.
Для надлежащего функционирования Международного свободного порта Джурджулешты было передано 53,23 га земельных участков, находящихся в собственности государства. Его расширение также требует использования 35,07 гектаров частных земель, которые в настоящее время являются предметом судебного разбирательства. Кроме того, для расширения площади объекта до 120 гектаров, предусмотренных в проекте, должны быть отобраны также частные участки площадью 29,7 гектаров с передачей их в собственность государства.
Еще одно изменение к этому же решению предусматривает обновление состава Комиссии по разрешению встречных предложений при экспроприации частных земель, необходимых для расширения порта. В комиссию вошли три специалиста из соответствующей сферы деятельности со стороны центральных органов публичной власти, три представителя местных органов власти. Предусматривается включение в состав этой комиссии, по требованию, трех человек, чьи частные земли были объявлены общественно-полезными и будут экспроприированы. point.md