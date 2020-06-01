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Еще троим полицейским предъявлены обвинения по делу об убийстве Флойда

Еще троим полицейским предъявлены обвинения по делу об убийстве Флойда

Американские прокуроры ужесточили обвинение бывшему полицейскому Дереку Човину по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, также обвиняемыми по делу стали трое его коллег, сообщает Asociated Press.

Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон переквалифицировал обвинение Човину - именно он на видео давит коленом на шею Флойда - на убийство второй степени без умысла при совершении тяжкого преступления. Ранее его обвиняли в непреднамеренном убийстве третьей степени, передает interfax.ru

Троим коллегам Човина, присутствовавшим при задержании, предъявлены обвинения в соучастии в убийстве.

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар в твиттере назвала ужесточение обвинения Човину "еще одним важным шагом к правосудию".

На прошлой неделе все четверо полицейских, участвовавшие в задержании Флойда, были уволены.

25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний американец Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими. Распространившееся в интернете видео, на котором полицейский давит коленом на шею Флойду, а тот повторяет, что не может дышать, возмутило многих американцев. Протесты против полицейского произвола охватили Миннеаполис, а затем другие американские города и даже вышли за пределы США.

В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов губернаторы ввели комендантский час, для противодействия демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.

Многие американские знаменитости выразили возмущение в связи со смертью Флойда. Более того, участников протестов поддержали и некоторые полицейские в США.
interfax.ru
  • Сегодня, 05:59
  • DTV
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