Расширенное заседание Оперативного штаба при Президенте ПМР с привлечением к рабочей дискуссии главврачей прошло традиционно в режиме видеоконференции.
К разговору на этот раз приглашена и Председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая. Ее участие обусловлено необходимостью обсудить подготовку общероссийского голосования в случае его проведения на территории Приднестровья. Известно, что в Российской Федерации оно запланировано на 1 июля. Главам госадминистраций совместно с ЦИК ПМР и Оперативным штабом поручено проработать необходимые условия для организации голосования, сообщает пресс-служба Президента.
Исключительно на свежем воздухе разрешено провести торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебных заведений. По поручению Президента парковые зоны, которые определят местные администрации, тематически оформят и украсят для создания праздничной атмосферы в момент вручения аттестатов и дипломов. Проведение привычных для выпускных вечеров застолий и музыкально-развлекательных мероприятий в этом году запрещено. Обсуждались сегодня и предварительные планы по организации празднования Дня медицинского работника. Вадим Красносельский предложил приурочить к этой дате официальное открытие обелиска, созданного в честь медиков, участвовавших в военных действиях. Изначально открытие памятника планировали на 9 мая текущего года, но пандемия внесла в планы коррективы. Обелиск установлен у входа в здание медицинского факультета ПГУ. Идея принадлежит депутату Верховного Совета Илоне Тюряевой.
Сегодня первых клиентов принимают объекты системы общественного питания: открыты террасы летних кафе. Глава государства обратил внимание на тот факт, что до пандемии не все заведения практиковали обслуживание на свежем воздухе, и призвал не препятствовать, а напротив, содействовать хозяйствующим субъектам, которые заявят о таком желании.
С осторожностью возобновляется храмовая деятельность. С 5 июня двери церквей и молельных домов снова распахнутся. При этом священнослужителям и администрации предписано контролировать соблюдение прихожанами карантинных ограничений. Ежедневные богослужения могут проходить с участием граждан, число которых зависит от площади помещения. Праздничные, традиционно более массовые, службы рекомендовано проводить во дворах храмов. Разрешена работа церковных лавок. Учитывая наступление лета, актуальной является тема открытия пляжного сезона. Санэпидемслужбе поручено проработать рекомендации и требования по организации зон отдыха у водоемов. Еще одно поручение Президента – продумать механизм поочередного размещения юных воспитанников социальных учреждений закрытого типа на летних площадках лагерей и иных оздоровительных баз. Важно, чтобы дети, представляющие разные коллективы, не пересекались, подчеркнул Вадим Красносельский. Что касается отдыха школьников по путевкам – пока с этой практикой решено повременить.
В понедельник на дороги выйдут городские маршрутные такси. Обсуждается вопрос о возобновлении работы детских аттракционов в парках и скверах. В планах – открытие вещевых рынков. Решение на этот счет планируется принять в следующий понедельник.
Говорили на совещании о ходе и предварительных результатах проверок законности распределения финансовых средств, выделенных на доплаты медикам и иным служащим, напрямую задействованным в антикоронавирусной деятельности. Контролирующими органами выявлены нарушения. Президент говорил об их недопустимости и пресечении на корню. На особом контроле и тема формирования служебного стажа граждан, работающих с COVID-больными. По инициативе Вадима Красносельского он будет рассчитываться по формуле «день за три». Готовится соответствующая правовая база. Кроме того, Президент считает правильным наградить таких людей медалью «За спасение жизни». president.gospmr.org