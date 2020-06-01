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Абитуриентам: Список всех вузов Республики Молдова

Абитуриентам: Список всех вузов Республики Молдова

В Республике Молдова есть много высших учебных заведений, которые готовят специалистов в различных областях – от медицины до инженерии или дизайна.

Ниже вы найдете список всех университетов в Молдове и факультетов, где вы можете учиться, сообщает noi.md ссылаясь на diez.md.

Государственный университет Молдовы (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: факультет биологии и почвоведения, факультет химии и химической технологии, юридический факультет, физико-технический факультет, факультет истории и философии, факультет журналистики и коммуникационных наук, факультет иностранных языков и литературы, филологический факультет, факультет математики и информатики, факультет психологии, педагогических наук, социологии и социальной работы, факультет международных отношений, политических и административных наук, факультет экономических наук.

Технический университет Молдовы (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: факультет электроники и телекоммуникаций, факультет энергетики и электротехники, факультет компьютеров, информатики и микроэлектроники, факультет пищевых технологий, факультет механики, промышленной и транспортной инженерии, факультет урбанизма и архитектуры, факультет строительства, геодезии и кадастра, факультет текстиля и полиграфии.

Академия экономических знаний Молдовы (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: факультет бизнеса и бизнес-администрирования, факультет общей экономики и права, факультет информационных технологий, факультет экономической статистики, факультет международных экономических отношений, факультет финансов и бухгалтерского учета.

Государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: факультет изобразительных искусств и дизайна, филологический факультет, факультет истории и географии, факультет иностранных языков и литературы, факультет психологии и специальной психопедагогики, факультет педагогических наук и информатики.

Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану (университетское образование, резидентура)

Факультеты: медицина, стоматология, фармация, резидентура, непрерывное медицинское образование.

Международный независимый университет Молдовы (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: юридический факультет, экономический факультет, факультет биомедицины и экологии, филологический факультет литературы, факультет информатики, инженерии и дизайна, факультет международных отношений, политологии и журналистики, факультет социальных наук и образования.

Государственный аграрный университет Молдовы (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: агрономия, садоводство, экономика, ветеринария, агротехника и автомобильный транспорт, кадастр и право.

Бельцкий государственный университет им. А. Руссо (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: филологический факультет, факультет реальных, экономических и экологических наук, факультет педагогики, психологии и искусств, факультет права и общественных наук.

Кагульский государственный университет им. Богдана Петричейку Хашдеу (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: факультет права и государственного управления, факультет гуманитарных и педагогических наук, факультет экономики, техники и прикладных наук.

Академия музыки, театра и изобразительных искусств (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: факультет музыкального искусства, факультет театра, хореографии и мультимедиа, факультет изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Государственный университет физического воспитания и спорта (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: педагогический факультет, спортивный факультет, физико-терапевтический факультет, факультет защиты, охраны и безопасности, факультет заочного образования.

Полицейская академия им. Штефана чел Маре (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: юридический факультет, факультет гражданской безопасности и общественного порядка.

Военная академия Вооруженных Сил им. Александра чел Бун (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: факультет военных наук, факультет государственного управления.

Тираспольский государственный университет (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: факультет физики, математики и информационных технологий, факультет биологии и химии, географический факультет, педагогический факультет, филологический факультет.

Академия государственного управления (магистратура, докторантура)

Специальности: государственное управление, менеджмент, международные отношения, антикоррупция, управление информацией в государственном управлении.

Кооперативно-коммерческий университет Молдовы (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: факультет бизнеса, администрирования и права, факультет торговли, финансов и бухгалтерского учета.

Институт криминалистики и прикладной криминологии (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: факультет криминологии и права, факультет юридической и криминологической психологии, факультет частной безопасности и детективов.

Международный институт менеджмента IMI-NOVA (лиценциат, магистратура)

Специальности: финансы и банковское дело, бизнес и администрация, мировая экономика, маркетинг и логистика, бухгалтерский учет.

Университет европейских исследований Молдовы (лиценциат, магистратура)

Факультеты: право, экономика, современные языки, журналистика и коммуникационные науки, психология и социальная работа, политология и международные отношения.

Университет Perspectiva (лиценциат, магистратура)

Специальности: бизнес и управление, бухгалтерский учет, мировая экономика и международные экономические отношения, финансы и банковское дело, гостиничные услуги, туризм, отдых, товары и коммерция, маркетинг и логистика.

Институт международных отношений Молдовы (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультет: факультет международных отношений и политологии, факультет мировой экономики и международных экономических отношений, юридический факультет, факультет иностранных языков.

Университет европейских политических и экономических исследований им. К. Стере (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: юридический факультет, факультет экономики и экологии, факультет международных отношений и социально-гуманитарных наук.

Академия православного богословия Молдовы (лиценциат, магистратура, докторантура)

Специальности: пастырское богословие.

Американский университет Молдовы

Факультеты: юридический факультет, факультет бизнеса и экономики, факультет социальных и гуманитарных наук, факультет архитектуры.
* Обучение проводится только на английском языке.

Комратский государственный университет (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: факультет национальной культуры, экономический факультет, юридический факультет.
* Обучение проводится только на русском языке.

Приднестровский государственный университет им. Тараса Шевченко (лиценциат, магистратура, докторантура)

Факультеты: аграрно-технологический факультет, политехнический филиал, географический факультет, инженерный факультет, институт государственного управления, права и общественных наук, факультет педагогики и психологии, факультет физического воспитания и спорта, физико-математический факультет, экономический факультет.
* Обучение проводится только на русском языке.

Тараклийский государственный университет им. Г. Цамблака (лиценциат)

Специальности: педагогика начального образования, болгарский и английский язык и литература, болгарский и румынский язык и литература, румынский и английский язык и литература, музыка, история, бухгалтерский учет.
* Обучение проводится только на русском языке.

Славянский университет (лиценциат, магистратура)

Факультеты: экономический факультет, гуманитарный факультет, театральный факультет.
* Обучение проводится только на русском языке.

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