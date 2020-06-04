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Лукашенко назначил новых министров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил состав правительства до президентских выборов, которые пройдут 9 августа.
Так, на пост министра финансов республики назначен Юрий Селиверстов, который до этого являлся первым заместителям главы ведомства, передает gazeta.ru
Новым министром информации стал Игорь Луцкий.
Министром промышленности Белоруссии назначен Петр Пархомчик.
Министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович.
Ранее также стало известно, что новым премьер-министром страны стал Роман Головченко.
gazeta.ru
- Сегодня, 15:17
- DTV
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