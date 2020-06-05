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Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.

С начала вспышки эпидемии коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространяются слухи о причастности к пандемии фонда Билла и Мелинды Гейтс, которые якобы стремятся использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними, передает ria.ru

"Я никогда не занимался микрочипами. Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико", - приводит издание Business Insider слова Гейтса на встрече с журналистами.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс является вторым крупнейшим донором ВОЗ, который обеспечил в 2018-2019 году 9,76% бюджета организации. Фонд занимается финансированием исследований в области производства лекарств и вакцин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 6,4 миллиона человек, более 380 тысяч человек умерли.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 3 022 824.

ria.ru
  • Сегодня, 07:26
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