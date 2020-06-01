Из инфекционных госпиталей, расположенных в разных городах республики, выписаны 28 человек, переболевших коронавирусом. После курса лечения их пробы прошли контрольное тестирование и дважды подряд дали отрицательный результат.
Большинство выздоровевших – опекаемые Бендерского психоневрологического дома-интерната. Это 21 женщина в возрасте от 36 до75 лет, передает пресс-центр МВД ПМР.
Больше не являются носителями COVID-19 жительница Днестровска 59 лет и сельчанка из Карагаша 45 лет.
Снова отправилась домой 23-летняя сельчанка из Суклеи. Напомним, у неё был повторно диагностирован коронавирус. Женщина вновь прошла курс антибактериальной и противовирусной терапии.
Стены Республиканской клинической больницы покинул 30-летний тираспольчанин, и три жительницы столицы
18, 47 и 54 лет.
Ближайшие две недели выздоровевшие будут соблюдать предписанный режим самоизоляции. Контролировать их состояние здоровья будут медработники. mvdpmr.org