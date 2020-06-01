Dnestr.TV

 
0

Список выздоровевших значительно увеличился

Список выздоровевших значительно увеличился

Из инфекционных госпиталей, расположенных в разных городах республики, выписаны 28 человек, переболевших коронавирусом. После курса лечения их пробы прошли контрольное тестирование и дважды подряд дали отрицательный результат.

Большинство выздоровевших – опекаемые Бендерского психоневрологического дома-интерната. Это 21 женщина в возрасте от 36 до75 лет, передает пресс-центр МВД ПМР.

Больше не являются носителями COVID-19 жительница Днестровска 59 лет и сельчанка из Карагаша 45 лет.

Снова отправилась домой 23-летняя сельчанка из Суклеи. Напомним, у неё был повторно диагностирован коронавирус. Женщина вновь прошла курс антибактериальной и противовирусной терапии.

Стены Республиканской клинической больницы покинул 30-летний тираспольчанин, и три жительницы столицы

18, 47 и 54 лет.

Ближайшие две недели выздоровевшие будут соблюдать предписанный режим самоизоляции. Контролировать их состояние здоровья будут медработники.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 07:31
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Решение суда
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • Вблизи Одессы в море сбросили пальмовое масло, ущерб от ...
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • Запрет на промышленное рыболовство

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Решение суда
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • Вблизи Одессы в море сбросили пальмовое масло, ущерб от ...
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • Запрет на промышленное рыболовство
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна