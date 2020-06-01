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Украинские садоводы прогнозируют низкий урожай яблок

Украинские садоводы прогнозируют низкий урожай яблок

Точный прогноз урожая эксперты планируют дать позже, когда станет ясно, как заморозки и град повлияли на яблоневые сады в центральных и юго-восточных регионах Украины.

Украинские садоводы заявляют о том, что урожай яблок в 2020 году будет ниже прогнозируемого ранее. Причина - заморозки, из-за которых значительно пострадали плодовые деревья в Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и Винницкой областях. Об этом, в четверг, 4 июня, сообщает korrespondent.net ссылаясь на EastFruit.

По словам заместителя директора ООО Буковинский сад Ярослава Федоришина похолодание уничтожило треть будущего урожая многих хозяйств.

“Наибольший урон садоводы понесли вследствие заморозка 13 мая 2020 года, когда температура воздуха опускалась ночью до минус 7 градусов по Цельсию”, - cказал Федоришин.

Так, согласно его словам, из-за похолодания многие хозяйства потеряли до 30-40% урожая, а некоторые понесли убытки в 70%.

“Мороз также окажет негативное влияние и на качество яблока, а значит и храниться оно будет хуже”, - считает эксперт.

По его словам, снижение объема урожая и качества плодов может спровоцировать рост цены на яблоко осенью.

Ранее сообщалось, что цены на клубнику в Украине в июне поднялись до исторически рекордных уровней.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:35
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