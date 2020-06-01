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У здания Рады проходит митинг с требованием отставки Арсена Авакова

У здания Рады проходит митинг с требованием отставки Арсена Авакова

Несколько сотен граждан пришли в пятницу утром к зданию Верховной рады на митинг с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова. Как передает с места события корреспондент ТАСС, организатором протеста выступила инициативная группа "Прочь Авакова".

Присутствующие держат в руках плакаты с призывами уволить министра внутренних дел - "Нет полицейскому государству", "2295 дней без безопасности полиции Авакова", выкрикивают лозунг "Аваков - черт!". Полиция усилила патрулирование центральной части столицы, поскольку здесь одновременно проходят несколько протестных акций. Как ожидается, акция за отставку Авакова в пятницу также пройдет в 14:00 около здания правительства, передает ТАСС.

В парламенте состоится так называемый час правительства, во время которого Аваков выступит с докладом о расследовании резонансных дел.

Ранее депутаты парламента начали сбор подписей за отставку главы МВД. Член фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в пятницу в комментарии изданию "Украинская правда", что по состоянию на вечер четверга собрано 70 подписей, в основном это представители президентской фракции "Слуга народа".
tass.ru
Фото: © Сергей Плачков/ТАСС
  • Сегодня, 12:36
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