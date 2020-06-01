Правительство Молдовы намерено решать проблемы ветеранов методом диалога, но оно не приемлет язык ультиматумов, - заявил накануне премьер-министр Ион Кику на заседании Национального совета по делам ветеранов войны.
Как сообщили «ИНФОТАГ» в правительстве, Кику сказал, что Совет должен оставаться аполитичной платформой, на которой обсуждаются проблемы ветеранов.
«Все проблемы сразу не решить, особенно в условиях 2020 г., когда мы сталкиваемся с экономическим кризисом. Но даже в таких условиях диалог - это дорога успеха», - сказал премьер.
Он рассказал о создании при Государственной канцелярии Бюро по делам ветеранов.
«Бюро будет подчиняться премьер-министру. Вы должны делегировать в него компетентных и заслуживающих доверия людей», - сказал премьер.
Правительством принято ряд мер социальной защиты ветеранов. Так, с 1 января увеличен размер ежемесячных надбавок ветеранам со 100 до 300 леев, а с 1 июля ежемесячного пособия вдовам участников войны с 250 до 500 леев. Есть уже законопроект о предоставлении полисов медицинского страхования неработающим ветеранам войны.
На заседании обсужден и вопрос выдачи новых удостоверений ветеранов войны. По обнародованной информации подтвержден статус 20 954 человек, у 3400 он отложен, удостоверения 88 человек были изъяты.
Как уже сообщал «ИНФОТАГ», в минувшее воскресенье в Кишиневе прошел протест участников вооруженного конфликта на Днестре с участием 200 человек. На акции звучали политические лозунги «Долой Додона!», «Долой социалистическую хунту!». Среди организаторов акции были и лидеры унионистских партий Democraţia Acasă и Voința Poporului. Среди требований участников - 1700 леев ежемесячное пособие, помощь для организации почетных похорон, бесплатное лечение и бесплатные медикаменты ветеранам и членам их семьи, пенсионный возраст - 55 лет. Infotag.md