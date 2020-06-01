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Что, опять? Посольство России снова эвакуировали из-за сообщения о бомбе
В полицию снова поступило сообщение о бомбе в здании посольства Российской Федерации.
Информацию подтвердила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, сообщает point.md ссылаясь на tv8.md
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и специализированных служб. Территорию посольства оцепили, сотрудников эвакуировали.
Отметим, что ранее на этой неделе уже поступало сообщение о минировании посольства России, но оно оказалось ложным.
Point.md
- Сегодня, 12:46
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