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Что, опять? Посольство России снова эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Что, опять? Посольство России снова эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В полицию снова поступило сообщение о бомбе в здании посольства Российской Федерации.

Информацию подтвердила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, сообщает point.md ссылаясь на tv8.md

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и специализированных служб. Территорию посольства оцепили, сотрудников эвакуировали.

Отметим, что ранее на этой неделе уже поступало сообщение о минировании посольства России, но оно оказалось ложным.

Point.md
  • Сегодня, 12:46
  • DTV
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