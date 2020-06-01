На Украине заметили необычное природное явление – в Херсонской области пронеслись сразу два торнадо. Об этом на своей странице в Facebook сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.
По его словам, один смерч был внушительного размера, а второй – чуть меньше. Наблюдать торнадо можно было 3 июня в селе Хорлы, передает segodnya.ua
"После детального анализа других видеозаписей данного случая, оказалось, что это все же смерч мезоциклонного происхождения (торнадо). Об этом в частности, свидетельствует вращение материнского облака и небольшой вторичный вихрь, "танцующий" вокруг основной воронки", – отметил Кибальчич.
Напомним, на днях торнадо пронесся по Константиновскому району Донецкой области. Там бушевал классический торнадо клиновидной формы. В последние дни мая в Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра, а на высокогорье Карпат начались снегопады.