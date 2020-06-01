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В Украине пронеслись сразу два торнадо

В Украине пронеслись сразу два торнадо

На Украине заметили необычное природное явление – в Херсонской области пронеслись сразу два торнадо. Об этом на своей странице в Facebook сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, один смерч был внушительного размера, а второй – чуть меньше. Наблюдать торнадо можно было 3 июня в селе Хорлы, передает segodnya.ua

"После детального анализа других видеозаписей данного случая, оказалось, что это все же смерч мезоциклонного происхождения (торнадо). Об этом в частности, свидетельствует вращение материнского облака и небольшой вторичный вихрь, "танцующий" вокруг основной воронки", – отметил Кибальчич.

Напомним, на днях торнадо пронесся по Константиновскому району Донецкой области. Там бушевал классический торнадо клиновидной формы.
В последние дни мая в Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра, а на высокогорье Карпат начались снегопады.

В Украине пронеслись сразу два торнадо

В Украине пронеслись сразу два торнадо

В Украине пронеслись сразу два торнадо

В Украине пронеслись сразу два торнадо

В Украине пронеслись сразу два торнадо

В Украине пронеслись сразу два торнадо

В Украине пронеслись сразу два торнадо

В Украине пронеслись сразу два торнадо
segodnya.ua
  • Сегодня, 12:57
  • DTV
  • Просмотров: 18
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