Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» в действующей редакции, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 112 «Об определении подчинённости государственной санитарно-эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской Республики», Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2020 года № 127 «О некоторых мерах, направленных на реализацию Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики», Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 2 апреля 2020 года № 96 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019 nCoV)», протокола расширенного заседания Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции с участием Президента ПМР от 4 июня 2020 года № 01.1-52/83, в целях проведения мероприятий по профилактике и предотвращению распространения новой вирусной инфекции на территории Приднестровской Молдавской Республики -
решили:
1. В рамках поэтапного смягчения ограничительных мер в условиях карантина с 6 июня 2020 года возобновить в скверах и парковых зонах работу аттракционов для детей с соблюдением установленных ограничений и карантинного режима: наличием средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), соблюдением социальной дистанции, дезинфекцией инвентаря и оборудования, наличием информационных табло об установленных ограничениях и о необходимости соблюдения эпидемиологических правил;
2. С 08 июня 2020 года возобновить работу городского маршрутного транспорта (маршрутных такси).
3. В городах Тирасполь и Бендеры организацию движения электротранспорта, предназначенного для перевозки медицинских работников, работников предприятий, учреждений и организаций, оставить в прежнем режиме в соответствии с поданными заявками, а также предоставленными пофамильными списками.
4. Физическим и юридическим лицам, осуществляющим деятельность по пассажирским перевозкам маршрутными такси, электротранспортом обеспечить строгое соблюдение комплекса установленных мер по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции (Приложение № 1).
5. Утвердить рекомендации о мерах по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции:
а) при проведении церковных богослужений на объектах религиозных культов, а также при организации поминальных ритуалов (богослужений) на кладбищах (Приложение № 2);
б) при проведении учебно-тренировочных занятий на открытых площадках в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (Приложение № 3).
6. Государственной службе по спорту ПМР с 5 июня 2020 года временно приостановить учебный процесс в Государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Училище олимпийского резерва», расположенном по адресу: город Тирасполь, переулок Одесский, д. 2, а также дальнейшее содержание детей, обучающихся в данном учреждении.
7. Ограничить режим работы предприятий общественного питания, предоставляющих услуги на открытых площадках и террасах, а также в летних кафе до 22 час. 00 мин., исключив их функционирование в ночное время.
8. Главам государственных администраций городов и районов республики, главному государственному санитарному врачу ПМР обеспечить максимальное содействие предприятиям общественного питания, предоставляющим услуги на открытых площадках и террасах, а также в летних кафе, которые изъявляют желание в обустройстве новых террас (летних кафе), которые должны соответствовать требованиям действующих санитарных норм и правил, а также рекомендациям, указанным в Приложении к Решению Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции от 1 июня 2020 года.
9. Главе Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск в преддверии празднования Дня медицинского и фармацевтического работника и торжественного открытия 20 июня 2020 года памятника «Медицинским работникам – участникам Великой Отечественной, локальных войн и ликвидаторам чрезвычайных ситуаций» провести работу по благоустройству (озеленению) территории перед зданием медицинского факультета ПГУ им. Т. Г. Шевченко, расположенным по адресу: город Тирасполь, улица Мира, д. 33.
10. Главному государственному санитарному врачу ПМР в срок к 6 июня 2020 года:
а) разработать и представить рекомендации по соблюдению карантинных мер:
1) гражданами в зонах отдыха реки Днестр, у водоёмов и бассейнов на период купального сезона;
2) в связи с проведением мероприятий по вручению документов об окончании образовательных учреждений республики;
б) представить предложения с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки по открытию рынков, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами (вещевых рынков).
11. Министерству просвещения ПМР совместно с главами государственных администраций городов и районов республики определить открытые площадки (парковые зоны, скверы и т. п.), на которых возможно провести мероприятия по вручению выпускникам документов об окончании образовательных учреждений республики. Разработать и представить в срок до 10 июня 2020 года графики проведения мероприятий.
12. Исключить проведение банкетов, музыкальных и иных развлекательных мероприятий, связанных с организацией выпускных вечеров.
13. Главному государственному санитарному врачу ПМР совместно с Центральной избирательной комиссией ПМР в срок к 8 июня 2020 года разработать и представить с учётом эпидемиологической обстановки рекомендации по соблюдению гражданами карантинных мер при организации в ходе проведения на территории республики (на открытых площадках) Общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации.
14. Министерству здравоохранения ПМР обеспечить диагностирование на вирусную инфекцию экспресс-тестами лиц, задействованных в организации проведения голосования.
15. Центральной избирательной комиссии ПМР совместно с главами государственных администраций городов и районов республики в срок к 10 июня 2020 года представить информацию о местах проведения голосования на территории республики по поправкам к Конституции Российской Федерации, лицах, задействованных в организации проведения голосования, а также предоставить иные сведения, необходимые для организации проведения голосования и обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности граждан.
16. Штабу МВД ПМР на основании предложений главного государственного санитарного врача ПМР и информации, представленной Центральной избирательной комиссией ПМР и главами государственных администраций городов и районов республики, подготовить управленческое решение, предусматривающее задействование силовых министерств и ведомств республики, иных органов государственной власти и управления ПМР в обеспечении комплекса мер безопасности в период проведения Общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации.
17. Правительству ПМР, Министерству по социальной защите и труду ПМР, главному государственному санитарному врачу ПМР разработать и представить на рассмотрение предложения, касающиеся поочерёдного размещения в летних спортивно-оздоровительных лагерях детей, проживающих в подведомственных Министерству по социальной защите и труду ПМР учреждениях, а также детей, проживающих в иных учреждениях социального обеспечения с их круглосуточным содержанием.
18. Начальникам территориальных гарнизонов ОВД ПМР в период с 6 по 8 июня 2020 года обеспечить охрану общественного порядка и контроль за соблюдением ограничительных мер в условиях карантина при проведении церковных богослужений на объектах религиозных культов, а также на кладбищах, расположенных на территории обслуживания территориального гарнизона ОВД ПМР. Планы по охране общественного порядка представить 5 июня 2020 года.
19. Внести следующие дополнения в Решение Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции от 3 июня 2020 года:
а) в части 1 пункта 1 после слов «Дубоссары - Кочиеры» через точку с запятой дополнить словами «Роги – Новая Моловата»;
б) в подпункте а) пункта 2 после слов «Дубоссары - Кочиеры» через точку с запятой дополнить словами «Роги – Новая Моловата»;
в) в подпункте а) пункта 3 после слов «Дубоссары - Кочиеры» через точку с запятой дополнить словами «Роги – Новая Моловата».
20. Начальникам территориальных гарнизонов ОВД ПМР совместно с территориальными центрами гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения ПМР во взаимодействии с главами государственных администраций городов и районов республики осуществлять постоянный строгий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в период действия карантинных ограничений на всех открытых и приступивших к работе объектах, в учреждениях, на предприятиях и т. п.
Руководитель Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции – министр внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики генерал-майор милиции Р. П. Мова
г. Тирасполь, 5 июня 2020 года
Приложение № 1
к Решению Оперативного штаба
по профилактике и предотвращению
распространения вирусной инфекции
от 4 июня 2020 года
1. Деятельность по пассажирским перевозкам маршрутными такси, электротранспортом физическими и юридическими лицами должна осуществляться в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил, а также с учётом данных рекомендаций с целью предотвращения осложнения эпидемической ситуации, вызванной новой вирусной инфекцией.
2. Режим работы маршрутных такси и электротранспорта устанавливается государственными администрациями городов и районов республики по согласованию с Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.
3. Ежедневно перед началом рабочей смены должна проводиться термометрия водителей и персонала транспорта (с уточнением состояния здоровья), осуществляющего пассажирские перевозки, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания.
4. Обязательное наличие при входе на предприятие мест для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов).
5. Проведение работниками транспортного предприятия на рабочих местах регулярной обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками и осуществление контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.
6. Соблюдение водителями социального дистанцирования при получении путевых листов, прохождении медицинского освидетельствования, в том числе путём нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).
7. Самоконтроль за состоянием здоровья водителей и персонала в течение рабочего дня с информированием руководства предприятия (работодателя).
8. Обязательное соблюдение масочного режима пассажирами, ограничение их количества при перевозке по числу посадочных мест.
9. Проведение водителями обработки дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке и разрешёнными для применения (дезинфекции), салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского оборудования и др.) на конечных остановочных пунктах после каждого рейса, а также в период межрейсового перестоя.
10. При обработке салонов в обязательном порядке необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, очки, респираторы, перчатки).
11. Должен быть обеспечен дневной запас дезинфицирующих средств в транспортном средстве для обработки салонов подвижного состава.
12. Водитель транспортного средства при перевозке пассажиров должен использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки), проводить регулярную обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Периодичность смены масок должна составлять каждые 2-3 часа, перчаток - не реже 1 раза в смену либо при их загрязнении, повреждении.
13. Установка при входе в транспортное средство в видимом и доступном месте кожного антисептика для обработки рук пассажиров.
14. Ограничение доступа на предприятие лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами.
15. Организация приёма корреспонденции бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приёма корреспонденции).
16. Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов, не связанных общими задачами и производственными процессами.
17. При централизованном питании работников организация посещения столовой коллективами цехов, участков, отделов в строго определённое время по утверждённому графику. При отсутствии столовой - запрет приёма пищи на рабочих местах, выделение для приёма пищи специально отведённой комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.
18. Обеспечение на предприятии не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), перчаток.
19. Проведение разъяснительной работы среди работников о необходимости соблюдения мер личной гигиены (постоянного мытья рук с мылом, обработки рук кожными антисептиками, использования защитных масок и др.).
Несоблюдение требований, установленных настоящими рекомендациями, представляет собой опасность для общественного здоровья и служит основанием для привлечения виновных лиц к ответственности согласно действующему законодательству.
При нарушении действующих санитарных норм и правил, указанных в настоящих рекомендациях, деятельность физических и юридических лиц по осуществлению пассажирских перевозок может быть приостановлена сроком до 7 (семи) дней с наложением штрафных санкций согласно действующему законодательству ПМР на основании соответствующего постановления.
Приложение № 2
к Решению Оперативного штаба
по профилактике и предотвращению
распространения вирусной инфекции
от 4 июня 2020 года
Деятельность по проведению церковных богослужений на объектах религиозных культов, а также при организации поминальных ритуалов (богослужений) на кладбищах должна осуществляться в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил, а также с учётом данных рекомендаций с целью предотвращения осложнения эпидемической ситуации, вызванной новой вирусной инфекцией.
1. Организация и проведение до начала церковных обрядов генеральной уборки и дезинфекции помещений объекта религиозного культа.
2. Мониторинг состояния здоровья служителей церкви и культовых мест, в том числе с проведением термометрии. При обнаружении симптомов заболевания служители не допускаются к службе с обязательным уведомлением учреждения здравоохранения.
3. Проведение наблюдательной сортировки и термометрии на входе в культовые места граждан с недопуском на объект религиозного культа прихожан с симптомами респираторного заболевания (температура, кашель и т. д.).
4. Доступ на территорию объектов религиозного культа прихожан исключительно в средствах индивидуальной защиты (масках). Наличие средств индивидуальной защиты (масок) у служителей.
5. Входные двери в культовые здания (сооружения) должны быть открыты.
6. Установка при входе на объект религиозного культа в видимых и доступных местах кожных антисептиков для обработки рук.
7. Организация и распределение потока прихожан при допуске их в помещения объекта религиозного культа с учётом соблюдения карантинной дистанции не менее 1,5 (полутора) метров и не более 1 (одного) человека на 8 (восемь) квадратных метров самого помещения.
8. Наличие информационного табло при входе на объект религиозного культа для информирования граждан о соблюдении установленных ограничительных мер.
9. Осуществление приветствия между прихожанами и служителями только наклоном головы и поклоном, исключение контакта и прикосновения к культовым предметам.
10. Периодическая дезинфекция и проветривание помещений и зданий культовых объектов, обработка дверных ручек, культовых предметов, икон и т. д.
11. При проведении церковных обрядов и богослужений на открытых территориях, прилегающих к объектам религиозных культов, богослужение должно происходить с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 (полутора) метров.
12. При посещении кладбищ:
а) соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 (полутора) метров;
б) исключение нахождения в местах захоронения более 3 (трёх) граждан, кроме близких родственников и совместно проживающих граждан;
в) исключение употребления пищевых продуктов и напитков;
г) соблюдение этикета при кашле и чихании.
Приложение № 3
к Решению Оперативного штаба
по профилактике и предотвращению
распространения вирусной инфекции
от 4 июня 2020 года
Деятельность по проведению учебно-тренировочных занятий на открытых площадках в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности должна осуществляться в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил, а также с учётом данных рекомендаций с целью предотвращения осложнения эпидемической ситуации, вызванной новой вирусной инфекцией.
1. Назначение ответственного лица, осуществляющего организацию, координацию и контроль за проведением учебно-тренировочных занятий в части соблюдения установленных ограничений, а также санитарных норм и правил.
2. Самоконтроль за состоянием здоровья в течение рабочего времени тренерского состава и участников учебно-тренировочных занятий в течение их проведения.
3. Составление списков сотрудников, присутствие которых необходимо для подготовки и проведения тренировочных занятий.
4. Использование лицами, участвующими в учебно-тренировочных занятиях, только личных вещей с исключением их обмена участниками занятий.
5. Недопущение к учебно-тренировочным занятиям лиц с признаками респираторных заболеваний (повышенной температурой тела, кашлем, насморком и т. д.), проведение термометрии перед началом тренировочного процесса.
6. Составление графика проведения учебно-тренировочных занятий с учётом площади тренировочных (спортивных) площадок.
7. Соблюдение социальной дистанции между участниками учебно-тренировочных занятий, расположение предметов спортивного инвентаря с соблюдением расстояния между ними не менее 2 (двух) метров.
8. Дезинфекция используемого спортивного инвентаря после проведения каждой тренировки.