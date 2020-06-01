Неприятный сюрприз поджидал жителя Бендер, когда он в очередной раз спустился к припаркованному у многоэтажки своему автомобилю Audi. Мужчина обнаружил, что его автомобиль сильно поврежден - на него упали оконные рамы вместе с стеклами, с высоты 9-го этажа.
Причем злого умысла в этом не было - как оказалось, в этой квартире никто не проживает, в настоящий момент хозяева находятся в Российской Федерации. Так что спросить с кого-либо владельцу вряд ли удастся - остается лишь развести руками. К счастью, обошлось без жертв, сообщает ТСВ Приднестровье.