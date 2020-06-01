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В Бендерах на припаркованный автомобиль упали окна с 9-го этажа

В Бендерах на припаркованный автомобиль упали окна с 9-го этажа

Неприятный сюрприз поджидал жителя Бендер, когда он в очередной раз спустился к припаркованному у многоэтажки своему автомобилю Audi. Мужчина обнаружил, что его автомобиль сильно поврежден - на него упали оконные рамы вместе с стеклами, с высоты 9-го этажа.

Причем злого умысла в этом не было - как оказалось, в этой квартире никто не проживает, в настоящий момент хозяева находятся в Российской Федерации. Так что спросить с кого-либо владельцу вряд ли удастся - остается лишь развести руками. К счастью, обошлось без жертв, сообщает ТСВ Приднестровье.


tsv.md
  • Вчера, 22:44
  • DTV
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