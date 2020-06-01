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Игорь Додон встретился с руководителем театра имени Чехова и пообещал ему всю свою поддержку

Игорь Додон встретился с руководителем театра имени Чехова и пообещал ему всю свою поддержку

Президент Молдовы намерен уладить конфликт, а также помочь руководству и коллективу.
Игорь Додон встретился с руководителем театра имени Чехова Константином Харетом. Президент пообещал содействие в преодолении сложностей и возникающих конфликтных ситуаций в быту одного из немногих по-настоящему любимых в Кишиневе культурных учреждений, передает bloknot-moldova.md. О встрече с Харетом глава государства сообщил на своей странице в Facebook:

- Встретился с директором Государственного русского драматического театра им. А.П. Чехова Константином Харетом.

Провели обмен мнениями о ситуации, создавшейся в театре. Отметил, что в последние годы культурное учреждение успешно работает, значительно выросло число зрителей, растут доходы за счет проданных билетов. Константин Харет пользуется уважением и поддержкой коллектива.

Подчеркнул, что, как и было обещано во время моего недавнего посещения театра, я окажу его коллективу и руководству всю необходимую помощь.

Выразил уверенность в том, что театр им. А.П. Чехова со своими традициями в театральном искусстве продолжит работу, содействуя продвижению прекрасного в Республике Молдова, - заявил глава государства.
Как сообщали ранее, Константин Харета провел пресс-конференцию, на которой рассказал с какими проблемами сталкивается театр. Также, перед прессой, в защиту своего директора выступили сотрудники Государственного русского драматического театра имени А.П. Чехова.

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 22:58
  • DTV
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