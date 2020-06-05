Dnestr.TV

 
0

Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с папой Римским

Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с папой Римским Франциском.

Как сообщили в пресс-службе Зеленского, украинский лидер обсудил с римским папой ситуацию в Донбассе. В частности, он попросил понтифика помочь в освобождении заключенных, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории, передает gazeta.ru
Зеленский заверил Святой престол, что обстановка в Донбассе является безопасной. Римский папа поблагодарил президента за стремление к мирному разрешению конфликта в Донбассе и рассказал, что пытается освободить украинского военнослужащего Виталия Маркива, которого итальянский суд признал виновным в убийстве журналиста Андреа Роккелли.

В пресс-службе добавили, что стороны договорились о сотрудничестве в гуманитарной сфере, а также в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды.

gazeta.ru
  • Вчера, 23:00
  • DTV
  • Просмотров: 16
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • Вблизи Одессы в море сбросили пальмовое масло, ущерб от ...
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • Запрет на промышленное рыболовство
  • Узурпация Днестра продолжается

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • Вблизи Одессы в море сбросили пальмовое масло, ущерб от ...
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • Запрет на промышленное рыболовство
  • Узурпация Днестра продолжается
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна