В период с 29 мая по 4 июня на территории республики зарегистрировано 203 заявления и сообщения о преступлениях. По 158 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано одно хулиганство (подозреваемые установлены), одно вымогательство, 43 кражи (19 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано шесть фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, два преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разысканы четыре гражданина, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР задержаны десять госдолжников и три неплательщика алиментов.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1624 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 20 водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района – девять таких водителей, г. Тирасполь – четыре, г. Бендеры и Слободзейского района – по два, Григориопольского, Дубоссарского и Каменского районов – по одному.
С 29 мая по 4 июня на территории республики зафиксировано десять пожаров. Погиб один человек (в г. Тирасполь из-за неосторожности при курении). Пять пожаров зарегистрированы на территории обслуживания г. Рыбница, три – г. Тирасполь, два – г. Бендеры. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечены восемь человек. mvdpmr.org