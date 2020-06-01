Мини-футбольное поле в парке им. М. Горького в Бендерах появилось прошлой осенью. Спустя полгода работы в открытом доступе на площадке уже заметны изменения: сетка местами порвана, а на поле заходят через дыру в заборе, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Бендерское телевидение.
«На сегодняшний день рассматривается возможность устроить организованный доступ на эту площадку, чтобы было предварительное согласование времени игры и условная плата за аренду самого покрытия», - отметил заместитель главы госадминистрации Бендер по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Диордиев.
Введение арендной платы поддержали футболисты-любители. По их словам, это будет мотивировать игроков относиться бережнее к полю.
«Здесь очень хороший газон уложен, очень хорошо всё сделано. Это всё надо поддерживать, нужно, чтобы за всем этим кто-то следил. В любом случае какая-то арендная плата должна взиматься», - считает футболист-любитель Артём Мыза.
Как отмечают в госадминистрации, все средства, полученные от аренды футбольного поля, будут направлены на его дальнейшее развитие.
«Мы, как и планировали, будем здесь организовывать освещение, на перспективу в здании, которое расположено по соседству, хотим организовать раздевалки, душевые, туалеты для удобства игроков», - сообщил Андрей Диордиев.
Шефство над полем возьмёт городское Управление по физической культуре и спорту. На площадке установят видеокамеры, а игры организуют по графику: днём бесплатно будут играть дети, а вечером поле смогут арендовать взрослые команды. Час игры – от 60 до 100 рублей.