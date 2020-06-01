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В Украине появится ведомство по вопросам трансплантации

В Украине появится ведомство по вопросам трансплантации

Новый орган будет подчиняться Минздраву и заниматься вопросами трансплантации и лечения за рубежом.
В Министерстве здравоохранения появится отдельный орган, который будет заниматься вопросами трансплантации и лечения за рубежом. Указ о его учреждении уже подписан, сообщил на брифинге в субботу, 6 июня, глава Минздрава Максим Степанов.

"Вопросам трансплантации и лечения за рубежом в Министерстве здравоохранения будет уделяться особое внимание по той новой структуре, которую я на прошлой неделе подписал. У нас будет отдельный орган, который будет заниматься вопросом трансплантации и лечения за границей", - сказал Степанов.

Он также добавил, что трансплантацию можно осуществлять и в Украине, ведь в стране "есть специалисты, но для этого нужно построить определенную систему", сообщает korrespondent.net.

По словам Степанова, сейчас в Индии находится семь пациентов, ожидающих трансплантацию.

Напомним, в апреле в Украине впервые провели пересадку костного мозга от неродственного донора.

korrespondent.net
  • Сегодня, 12:34
  • DTV
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