Компания «Яндекс» ко Дню русского языка составила список новых слов, значение которых чаще всего искали пользователи русскоязычного интернета с 2011 по 2020 год, среди них слова «локдаун», «ауф» и «френдзона». Об этом сообщается в Telegram-канале «Яндекса».
Компания подсчитала самые популярные новые слова из запросов своего поискового сервиса с уточнениями «что это» и «что такое», про которые в данный год стали спрашивать минимум в десять раз чаще, чем в предыдущий, пишет rbc.ru.
Лидерами 2020 года оказались слова «ауф», «локдаун» и «падра». В 2019-м в топ-3 вошли «вислово», «фудпорн» и «бумер», в 2018-м пользователи больше всего интересовались понятиями «сквиши», «хайли лайкли», «чуитс».
В самые популярные слова десятилетия попали также «вейперы», «титушки» и «лалки». Девять лет назад, в 2011 году, «Яндекс» чаще всего просили объяснить, что такое «ванильки», «свэг» и «ретвитнуть».
«По топу можно проследить, как события и тренды в разное время отражались в языке: например, в 2017 году, когда резко вырос интерес к рэпу и баттлам, люди стали спрашивать, что такое «эщкере», — пояснили результаты в компании. rbc.ru