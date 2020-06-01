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«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

Компания «Яндекс» ко Дню русского языка составила список новых слов, значение которых чаще всего искали пользователи русскоязычного интернета с 2011 по 2020 год, среди них слова «локдаун», «ауф» и «френдзона». Об этом сообщается в Telegram-канале «Яндекса».

Компания подсчитала самые популярные новые слова из запросов своего поискового сервиса с уточнениями «что это» и «что такое», про которые в данный год стали спрашивать минимум в десять раз чаще, чем в предыдущий, пишет rbc.ru.

«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

Лидерами 2020 года оказались слова «ауф», «локдаун» и «падра». В 2019-м в топ-3 вошли «вислово», «фудпорн» и «бумер», в 2018-м пользователи больше всего интересовались понятиями «сквиши», «хайли лайкли», «чуитс».

В самые популярные слова десятилетия попали также «вейперы», «титушки» и «лалки». Девять лет назад, в 2011 году, «Яндекс» чаще всего просили объяснить, что такое «ванильки», «свэг» и «ретвитнуть».

«По топу можно проследить, как события и тренды в разное время отражались в языке: например, в 2017 году, когда резко вырос интерес к рэпу и баттлам, люди стали спрашивать, что такое «эщкере», — пояснили результаты в компании.
rbc.ru
  • Сегодня, 17:25
  • DTV
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