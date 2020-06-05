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Обзор ситуации на внутреннем потребительском рынке Приднестровской Молдавской Республики в истекшем периоде 2020 года

Обзор ситуации на внутреннем потребительском рынке Приднестровской Молдавской Республики в истекшем периоде 2020 года

Пандемия повлияла на ситуацию на внутреннем потребительском рынке Приднестровья. Март потянул вниз почти все показатели, да к тому же изменил структуру спроса.

Если брать начало года, то спрос со стороны покупателей рос. Так, в январе-феврале совокупный объём приобретённых населением товаров и услуг повысился на 12,5%. В реальном выражении, при исключении влияния фактора инфляции, показатель превысил базисную отметку на 8,2%. Плюс показали как продажи в розничной торговле, так и оборот организаций общественного питания, отмечают в Министерстве экономического развития, передает novostipmr.com ссылаясь на Министерство экономического развития

Март же сразу показал иную картину. Как только начали вводить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом (с середины месяца), пошёл спад в сфере услуг и общественного питания. Однако он частично компенсировался всплеском продаж в связи с избыточной (формирование запасов) активностью на товарном рынке.

Затем динамика продаж серьёзно замедлилась. С учётом мартовских показателей совокупный объём приобретённых населением товаров и услуг на внутреннем розничном рынке в I квартале этого года оказался на уровне 2 606,7 млн рублей. Это на 7,7% больше аналогичных показателей января-марта прошлого года.

Если исключить влияние ценового фактора, то расширение объёмов внутреннего потребительского рынка упало с более чем 8% в первые месяцы года до 3,6% по итогам I квартала.

Розничная торговля

В первый квартал население приобрело товаров на сумму 1 925,2 млн рублей, что на 10,2% (на 6,1% при корректировке на инфляционную составляющую) больше аналогичных цифр прошлого года. Однако пандемия изменила структуру продаж. С учётом сменившихся приоритетов резко выросли продажи продуктов питания (включая алкогольные напитки и пиво) до 837,7 млн руб. (+8,4% в сопоставимых ценах). Продажи непродовольственных товаров тоже подросли (+4,5% в сопоставимых ценах) и дошли до 1 087,5 млн рублей.

Общепит показал рост, а услуги просели

В сфере общественного питания итоги первого квартала (+15%) выглядят успешными благодаря активному росту расходов населения на питание вне дома в докарантинный период (+26,7%). В реальном выражении повышение спроса оценивается на уровне 6,3%.

Больше всего в этот период пострадал рынок платных услуг. По итогам рассматриваемого периода услуг населению было оказало на сумму 609,1 млн руб. (-0,4%). Итоги второй половины марта полностью нивелировали наблюдавшийся ранее рост (+4,4% в январе-феврале этого года по отношению к первым месяцам прошлого).

Хуже всего пришлось в апреле

По итогам первого квартала темпы развития потребительского рынка характеризовались положительными значениями. Однако последствия резкого изменения условий хозяйствования и падения спроса в конце квартала были настолько существенными, что повлияли на всю динамику в этом периоде.

При этом своего пика спад потребления достиг в апреле, когда в условиях режима ЧП были установлены жёсткие ограничения на работу объектов торговли и сферы услуг. В отсутствие официальных статистических данных, по оценке Министерства экономического развития Приднестровья, если сравнивать с прошлым годом, то в апреле этого года потребительский рынок просел на 20-23% к прошлогоднему уровню. Частично смягчить удар удалось за счёт активного развития таких форм торговли, как продажи в онлайн-режиме, организация доставки и работа навынос. По результатам мая благодаря поэтапному ослаблению карантинных ограничений следует ожидать незначительного сокращения отставания от базисных показателей.

novostipmr.com
  • Сегодня, 17:34
  • DTV
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