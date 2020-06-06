Dnestr.TV

 
0

Назван опасный для здоровья суп

Назван опасный для здоровья суп

Наиболее опасным для организма супом является солянка. Об этом заявила врач-диетолог Ирина Торопыгина, сообщает lenta.ru ссылаясь на E1.RU.

По ее словам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и проблемами с желудочно-кишечным трактом стоит отказаться от этого блюда, поскольку из-за большого количества насыщенных жиров оно может привести к осложнениям при нарушениях холестеринового обмена и болезнях сердца.

«Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена. Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок», — отметила Торопыгина.

Помимо большого количества продуктов переработанного мяса, в солянку принято добавлять лимон и каперсы, которые могут быть опасны для людей с язвой желудка, гастритом и заболеваниями поджелудочной железы.

Ранее американские ученые выяснили, что люди, чей рацион состоит, в основном, из переработанного мяса, картофеля, печенья и пирожных, чаще страдают деменцией, чем те, кто употребляет более разнообразную пищу. В исследовании приняли участие 209 человек со средним возрастом 78 лет и деменцией и 418 человек соответствующего возраста, пола и уровня образования, без когнитивных нарушений.
lenta.ru
  • Сегодня, 17:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • Вблизи Одессы в море сбросили пальмовое масло, ущерб от ...
  • Запрет на промышленное рыболовство
  • Узурпация Днестра продолжается

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • Вблизи Одессы в море сбросили пальмовое масло, ущерб от ...
  • Запрет на промышленное рыболовство
  • Узурпация Днестра продолжается
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна