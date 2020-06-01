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Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше июля

Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше июля

Большинство стран Евросоюза поддерживают продление ограничений на въезд граждан третьих стран на территорию ЕС до конца июня.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон по итогам видеоконференции глав МВД стран ЕС, передает omg.md

"Послушав сегодняшнюю дискуссию, я лично верю, что мы вернемся к полноценному функционированию Шенгенской зоны и свободы перемещения граждан не позже конца июня", - отметила Йоханссон. Она подтвердила позицию, что открывать внешние границы будут лишь после отмены всех ограничений на внутренних границах ЕС.

Как известно, из-за пандемии, вызываемой коронавирусом болезни COVID-19, действует рекомендация Еврокомиссии сохранять запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран до 15 июня. Исключения сделаны только для так называемых "необходимых" поездок, например сезонных работников.

"Почти все государства-члены ЕС сегодня высказались за краткое продление этого периода. Это означает, что контроль на внутренних границах отменят до конца июня. Я думаю, нам следует рассмотреть постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС в начале июля", - рассказала еврокомиссар.

Внешние границы Европейского союза были закрыты из-за стремительного распространения коронавируса в странах Европы. Также большое количество стран ЕС на время пандемии закрыли свои внутренние границы.
Omg.md
  • Сегодня, 17:48
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