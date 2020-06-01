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Украинец прыгнул с моста в реку и был отнесен течением в Венгрию

Украинец прыгнул с моста в реку и был отнесен течением в Венгрию

Венгерские пограничники обнаружили неизвестного мужчину без сознания и вызвали скорую помощь.
В Закарпатской области пограничники спасли 28-летнего украинца, который прыгнул с моста в реку Тиса и был отнесен течением в Венгрию. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 6 июня.

Так, в пятницу вечером пограничный наряд отдела Дьяково Мукачевского отряда во время несения службы заметил как по реке на территории Венгрии течением сносит человека без признаков жизни. Пограничники сообщили об этом венгерским коллегам, сообщает korrespondent.net.

"Вскоре пограничники Венгрии сообщили, что обнаружили неизвестного мужчину без сознания и вызвали скорую помощь. Украинским правоохранителям удалось предварительно установить, что 28-летний украинец, местный житель приграничья, прыгнул с моста, который находится на территории Украины. Далее, вероятно, получив травму, мужчина не смог справиться со стремительным течением реки и его начало сносить на территорию соседней страны", – говорится в сообщении.

Мужчину удалось спасти. Венгерские пограничники достали его из воды и оказали помощь.

Во время погранично-представительской встречи венгерские правоохранители передали мужчину украинским пограничникам.

"Что натолкнуло человека на такой поступок, он пока не объяснил", – указано в сообщении.

korrespondent.net
  • Сегодня, 17:54
  • DTV
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