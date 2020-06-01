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Российские военнослужащие в Приднестровье организовали конкурс детского рисунка

Российские военнослужащие в Приднестровье организовали конкурс детского рисунка

В Оперативной группе российских войск (ОГРВ) в Приднестровье объявили о начале конкурса рисунка для детей военнослужащих и юнармейцев. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа Министерства обороны России, конкурс посвящён предстоящему дню образования ОГРВ, который отмечается 1 июля.

Ребятам предлагают выполнить работы на тему «Наша армия сильна!». Конкурс продлится с 8 до 26 июня. Все рисунки участников будут представлены на выставке в День отрытых дверей.

Лучшие работы определит жюри из офицеров ОГРВ. Победители получат грамоты и подарки с символикой Минобороны Российской Федерации.

structure.mil.ru
  • Сегодня, 06:15
  • DTV
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