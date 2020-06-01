В Оперативной группе российских войск (ОГРВ) в Приднестровье объявили о начале конкурса рисунка для детей военнослужащих и юнармейцев. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа Министерства обороны России, конкурс посвящён предстоящему дню образования ОГРВ, который отмечается 1 июля.
Ребятам предлагают выполнить работы на тему «Наша армия сильна!». Конкурс продлится с 8 до 26 июня. Все рисунки участников будут представлены на выставке в День отрытых дверей.
Лучшие работы определит жюри из офицеров ОГРВ. Победители получат грамоты и подарки с символикой Минобороны Российской Федерации.