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В Молдове загорелся еще один поезд
В Унгенах произошел пожар: загорелся вагон одного из поездов. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
"Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 13.22. Сообщили, что огонь охватил локомотив, который стоял близ железнодорожной станции в Унгенах", - пояснили в ГИЧС.
На место происшествия выехал один пожарный расчет. Специалистам удалось погасить пламя к 14.08, передает sputnik.md.
Пожар частично уничтожил мотор поезда. В результате инцидента никто не пострадал.
Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить полиции.
Ранее, 2 июня, на железнодорожном перегоне Окница-Бельцы, в черте города Дондюшаны произошел пожар в составе дизель-поезда. Возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал.
Также в декабре 2019 года близ города Вулканешты на ходу загорелся товарный состав с 54 вагонами, перевозивший зерно. Вагоны не были затронуты огнем, пострадал лишь двигатель и корпус локомотива.
В июле и августе 2019 года пресса сообщала о трех случаях возгорания в пассажирских поездах, все они следовали по маршруту Бельцы - Унгены
sputnik.md
- Сегодня, 06:21
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