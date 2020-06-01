Dnestr.TV

 
0

В работе Telegram произошел глобальный сбой

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Большинство пользователей испытывают проблемы с подключением к мессенджеру. Также, не отправляются сообщения.
В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Об этом, в субботу, 6 июня, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, а также жалобы пользователей в социальных сетях.

О проблемах с мессенджером заявили жители в 37 стран, включая Украину, Беларусь, Индию, США, Россию, Швецию и Норвегию. Пользователи в других странах, в том числе в Великобритании, Германии, Испании, Франции и Канаде, также сообщили о неполадках, передает korrespondent.net.

Сбои в работе Telegram начали фиксироваться в 22.05 по киевскому времени. Тогда же о проблемах в работе мессенджера жаловались более 11 тысяч пользователей. Подавляющее большинство из них - 93% заявили о невозможности подключения. У остальных возникли проблемы с отправкой сообщений.

Последний раз глобальный сбой в работе Telegram произошел в конце ноября 2019 года. Тогда на невозможность пользоваться мессенджером жаловались в странах СНГ и Западной Европы.

Ранее жители ряда стран столкнулись с проблемами при работе с сервисами. Сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp был зарегистрирован по всему миру.

korrespondent.net
  • Сегодня, 06:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • Запрет на промышленное рыболовство
  • Узурпация Днестра продолжается
  • Козак раскрыл подробности переговоров по Украине в Берл ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • Запрет на промышленное рыболовство
  • Узурпация Днестра продолжается
  • Козак раскрыл подробности переговоров по Украине в Берл ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна