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Бэнкси нарисовал граффити, посвященное протестам в США

Бэнкси нарисовал граффити, посвященное протестам в США

Бенкси также высказался на тему массовых протестов в США, вызванных убийством Флойда, отметив, что поначалу не хотел этого делать, передает tvrain.ru

«Цветных людей обманывает система. Белая система. Словно прорванная труба затапливает квартиру соседей, живущих снизу. Лживая система превращает их жизнь в постоянные страдания, но трубу должны чинить не они. Они и не могут, никто не впустит их в квартиру сверху. Это проблема белых. И если белые ее не починят, то кто-то должен будет подняться к ним и выбить дверь», — написал художник.

Где именно появилось новое граффити Бэнкси, пока неизвестно.

Джордж Флойд погиб 25 мая при задержании в Миннеаполисе, штат Миннесота. На его шею около восьми минут давил полицейский, пока Флойд лежал лицом вниз на асфальте. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США, а в Миннеаполисе ввели режим ЧС.

tvrain.ru
  • Сегодня, 06:32
  • DTV
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