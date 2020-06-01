Внеочередная 53 сессия городского Совета народных депутатов рассмотрела 17 вопросов. Народные избранники внесли изменения в Программы Фондов социального и экономического развития, кредитования молодых семей, развития дорожной отрасли, обустройства мест стоянок и парковок, а также в программу капитального ремонта жилого фонда и объектов социально-культурного назначения. Все это повлекло за собой и внесение изменений в бюджет г. Бендеры на 2020 год, сообщается на сайте Бендерского городского совета народных депутатов.
В этом году будут реализованы и новые городские программы. Одна из них – «Равные возможности». В рамках программы на сумму 28 тысяч рублей будут установлены пандусы у администрации сел Гиска и Протягайловка, а также у здания МУ «Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства». Еще одна программа, - модернизации пищевых блоков в образовательных учреждениях города, предусматривает замену устаревшего оборудования на новое, современное. На эти цели будет выделено 273 тысячи рублей.
Говорили на сессии горсовета и о создании кладбища «Борисовское-2». Депутаты согласовали выделение земельного участка площадью 22 гектара под новое кладбище, расположенное в районе уже существующего городского кладбища «Борисовское». Кроме этого, сессия рассмотрела и утвердила «Программу инвентаризации, использования и охраны земель в комплексе с другими природоохранными и градостроительными мероприятиями на территории административно-территориального образования г. Бендеры».
Уже не первый год часть средств экологического фонда в Бендерах направляют на реконструкцию и возведение городских парков. Так новый сквер «Борисовский» был возведен практически на месте свалки, обновляются парки в центре города и в микрорайоне Ленинский. В 2020 году в рамках программы экологического фонда, совместно с госадминистрацией и при поддержке депутата Верховного Совета ПМР Юрия Кучеренко, планируется строительство сквера по улице Кишиневской.
Депутатский корпус наделил полномочиями Главу государственной администрации Бендер Романа Иванченко на подписание соглашения «Мэры за экономический рост». Учитывая дефицит финансовых ресурсов для реализации проектов, обозначенных в Программе развития города Бендеры на 2017-2020 годы, эта инициатива позволит госадминистрации города участвовать в распределении грантов Европейского Союза, направленных на поддержку и развитие стран Восточного партнерства. bendery.org