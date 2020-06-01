В Приднестровье продолжается поэтапное смягчение карантинных мер. С 1 июня возобновили работу стоматологии и лечебно-профилактические учреждения, спортивные секции на свежем воздухе. Со 2 июня разрешена торговля плодоовощной продукцией на открытых площадках и рынках. С 4 июня начали работать летние террасы кафе и ресторанов. С 5 июня прихожанам разрешили посещать храмы, а с 6 июня для детей стали доступны аттракционы.
Кроме того, на этой неделе Президент ПМР Вадим Красносельский поручил санэпидемслужбе разработать требования по организации зон отдыха у водоёмов, передает novostipmr.com.
Рекомендации по соблюдению карантинных мер в рамках подготовки к открытию купального сезона в период эпидемии COVID-19 уже опубликованы на сайте Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.
Как отмечают в санэпидемслужбе, доступ на пляжи должен быть обеспечен с учетом наличия достаточного количества мест для соблюдения социального дистанцирования (не менее 2 метров). Посещать пляжи можно будет группами не более 4 человек, при этом гражданам необходимо воздерживаться от посещения общественных душевых и раздевалок.
В числе других рекомендаций:
на пляже, а также прилегающей территории запретить реализацию алкогольных, безалкогольных напитков, продуктов питания, приготовление блюд на мангалах, решетках и т. п.;
запретить использование питьевых фонтанчиков;
запретить использование развлекательных комплексов водных аттракционов (надувные горки, бананы, скутеры). Допускается работа катамаранов с обязательным проведением их дезинфекционной обработки.
Администрация зоны отдыха (пляжа) должна обеспечить:
перед началом купального сезона подсыпку чистого песка;
проведение дезинфекции мест общего пользования (туалет, душевые, раздевалки, скамейки) каждые 2 часа;
размещение при входе на территорию зоны отдыха информации о необходимости соблюдения принципа социального дистанцирования на пляже, проведения профилактических мероприятий при новой короновирусной инфекции, соблюдения правил личной гигиены и правил поведения на воде.
Республиканский центр гигиены и эпидемиологии также выпустил рекомендации к организации деятельности стоматологических организаций и по торговле непродовольственными товарами на рынках в условиях эпидемии COVID-19. novostipmr.com