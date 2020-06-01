Dnestr.TV

 
0

Эпидемиологи дали рекомендации по подготовке к открытию купального сезона

Эпидемиологи дали рекомендации по подготовке к открытию купального сезона

В Приднестровье продолжается поэтапное смягчение карантинных мер. С 1 июня возобновили работу стоматологии и лечебно-профилактические учреждения, спортивные секции на свежем воздухе. Со 2 июня разрешена торговля плодоовощной продукцией на открытых площадках и рынках. С 4 июня начали работать летние террасы кафе и ресторанов. С 5 июня прихожанам разрешили посещать храмы, а с 6 июня для детей стали доступны аттракционы.

Кроме того, на этой неделе Президент ПМР Вадим Красносельский поручил санэпидемслужбе разработать требования по организации зон отдыха у водоёмов, передает novostipmr.com.

Рекомендации по соблюдению карантинных мер в рамках подготовки к открытию купального сезона в период эпидемии COVID-19 уже опубликованы на сайте Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

Как отмечают в санэпидемслужбе, доступ на пляжи должен быть обеспечен с учетом наличия достаточного количества мест для соблюдения социального дистанцирования (не менее 2 метров). Посещать пляжи можно будет группами не более 4 человек, при этом гражданам необходимо воздерживаться от посещения общественных душевых и раздевалок.

В числе других рекомендаций:

на пляже, а также прилегающей территории запретить реализацию алкогольных, безалкогольных напитков, продуктов питания, приготовление блюд на мангалах, решетках и т. п.;

запретить использование питьевых фонтанчиков;

запретить использование развлекательных комплексов водных аттракционов (надувные горки, бананы, скутеры). Допускается работа катамаранов с обязательным проведением их дезинфекционной обработки.

Администрация зоны отдыха (пляжа) должна обеспечить:

перед началом купального сезона подсыпку чистого песка;

проведение дезинфекции мест общего пользования (туалет, душевые, раздевалки, скамейки) каждые 2 часа;

размещение при входе на территорию зоны отдыха информации о необходимости соблюдения принципа социального дистанцирования на пляже, проведения профилактических мероприятий при новой короновирусной инфекции, соблюдения правил личной гигиены и правил поведения на воде.

Республиканский центр гигиены и эпидемиологии также выпустил рекомендации к организации деятельности стоматологических организаций и по торговле непродовольственными товарами на рынках в условиях эпидемии COVID-19.
novostipmr.com
  • Вчера, 17:43
  • DTV
  • Просмотров: 50
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
  • Запрет на промышленное рыболовство
  • Узурпация Днестра продолжается

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
  • Запрет на промышленное рыболовство
  • Узурпация Днестра продолжается
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна