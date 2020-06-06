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Защита Порошенко подала в суд на генпрокурора Украины

Защита Порошенко подала в суд на генпрокурора Украины

Защита бывшего президента Украины Петра Порошенко обжаловала в суде бездеятельность генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой по заявлениям, которые были направлены в связи с обыском в музее имени Ивана Гончара

Об этом сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань, передает ria.ru

Ранее адвокат заявлял, что защита Порошенко подала пять жалоб на действия сотрудников Госбюро расследований при обыске в музее в Киеве, где были выставлены картины, принадлежащие семье бывшего главы государства и фигурирующие в уголовном деле.

"Пять заявлений об уголовных правонарушениях офис генерального прокурора получил 3 июня, установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность Генерального прокурора в суде. Также направили в суд заявления об отводе следователей ГБР (Государственного бюро расследований. — Прим. ред.), которые осуществили незаконный обыск, а теперь пытаются блокировать выставку коллекции картин, принадлежащей супругам Порошенко", — написал Головань на своей странице в Facebook.

Также адвокат добавил, что судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы дела.

Ранее сотрудники Госбюро расследований пришли в музей имени Ивана Гончара в Киеве, где выставлены картины, принадлежащие семье Порошенко и фигурирующие в деле о контрабанде. Правоохранители взломали дверь в музей для безотлагательного обыска, произошла потасовка между правоохранителями и депутатами от партии Порошенко "Европейская солидарность". Депутатов Рады в музей не пустили. Телеканал "Прямой" заявил, что в ходе потасовки от действий сотрудников Госбюро пострадала их журналист. Правоохранители в ходе обыска изъяли оригиналы таможенных деклараций о ввозе картин, проходящих по делу о контрабанде, в котором фигурирует Порошенко. Позже коллекция картин была арестована и передана на хранение в тот же музей.

Ранее Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, однако он туда не пришел. По данным ведомства, допрос касался дела, в котором изучаются обстоятельства "перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников". Порошенко заявил, что все картины были ввезены на Украину законно и что он готов представить оригиналы таможенных деклараций. Они с женой приняли участие в открытии выставки в музее имени Ивана Гончара в Киеве, где представлены эти картины.

ria.ru
  • Вчера, 17:47
  • DTV
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