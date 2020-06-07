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Британские протестующие утопили в реке памятник работорговцу

Британские протестующие утопили в реке памятник работорговцу

Сторонники движения Black Lives Matter в британском Бристоле снесли памятник английскому работорговцу и филантропу Эдварду Кольстону, жившему в 17-ом и 18-ом веках, сообщает издание Independent.

Как отмечает издание, в соцсетях появились видео, на которых протестующие скидывают статую с постамента в ходе воскресных протестов в центре города, передает ria.ru

Член парламента, филантроп и работорговец Эдвард Кольстон родился в Бристоле в 17-ом веке. Его именем в городе названы многие школы, здания и благотворительные организации.

Бронзовый памятник Кольстону был сооружен в 1895 году. Как отмечает издание, статуя всегда вызывала неоднозначное отношение горожан. Недавно более 10 тысяч человек подписали петицию в Городской совет Бристоля с требованием снести памятник, отмечает Independent.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицией, и его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других американских штатах. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать. Позже он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, один из них был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.

Акции протестов в поддержку движения также прошли в других странах, в частности, в Великобритании, Франции, Швеции, Австралии, Италии и Испании.
Британские протестующие утопили в реке памятник работорговцу
ria.ru


  • Сегодня, 06:32
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