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Карантин в действии

Карантин в действии

Сотрудники аварийно-спасательного подразделения зафиксировали нарушения карантинных мер на городском пляже Бендер.

Согласно рекомендациям ЦГиЭ на пляжах запрещено собираться большими компаниями, информирует пресс-центр МВД ПМР.

Что же увидели сотрудники МВД?! Количество человек гораздо больше допустимого. Некоторые, вопреки запрету, употребляли спиртное. Шум, гам, веселье и многолюдные сборища... О социальной дистанции на пляже многие и не думают!

«Пока мы только проводим беседы и инструктаж о мерах безопасности. Вежливо напоминаем горожанам: карантин ещё в действии, посещать пляж можно компанией не больше 4 человек, только совместно проживающие или близкие родственники. Расстояние между группами отдыхающих не менее 2 метров.

Распитие алкогольных напитков и употребление пищи в местах отдыха запрещено», – пояснил Олег Кизка, начальник АСП г. Бендеры.

Послабления режима ЧП, к сожалению, многие воспринимают как вседозволенность и пренебрегают правилами безопасности.

Мы хотим напомнить, коронавирус ещё не изучен до конца, почти четверть выявленных носителей инфекции бессимптомны.

Берегите себя и своих близких! Не забывайте о карантинных мерах!
mvdpmr.org
  • Сегодня, 06:38
  • DTV
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