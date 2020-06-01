Сотрудники аварийно-спасательного подразделения зафиксировали нарушения карантинных мер на городском пляже Бендер.
Согласно рекомендациям ЦГиЭ на пляжах запрещено собираться большими компаниями, информирует пресс-центр МВД ПМР.
Что же увидели сотрудники МВД?! Количество человек гораздо больше допустимого. Некоторые, вопреки запрету, употребляли спиртное. Шум, гам, веселье и многолюдные сборища... О социальной дистанции на пляже многие и не думают!
«Пока мы только проводим беседы и инструктаж о мерах безопасности. Вежливо напоминаем горожанам: карантин ещё в действии, посещать пляж можно компанией не больше 4 человек, только совместно проживающие или близкие родственники. Расстояние между группами отдыхающих не менее 2 метров.
Распитие алкогольных напитков и употребление пищи в местах отдыха запрещено», – пояснил Олег Кизка, начальник АСП г. Бендеры.
Послабления режима ЧП, к сожалению, многие воспринимают как вседозволенность и пренебрегают правилами безопасности.
Мы хотим напомнить, коронавирус ещё не изучен до конца, почти четверть выявленных носителей инфекции бессимптомны.
Берегите себя и своих близких! Не забывайте о карантинных мерах! mvdpmr.org