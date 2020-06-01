Эксперты опросили американцев – владельцев подержанных машин 2001–2015 года выпуска и составили рейтинг автомобилей с наиболее проблемными автоматическими трансмиссиями.
Топ-10 антилидеров компания Consumer Reports опубликовала на своём сайте, передает life.ru
Модели японской компании Nissan заняли сразу половину списка. О том, что необходимость ремонта трансмиссии не заставит себя долго ждать, предупредили владельцы Nissan Pathfinder, Nissan Versa Note, Nissan Maxima, Nissan Sentra и Nissan Rogue. Топ-10 выглядит так:
1. Ford Focus 2012–2015 года выпуска, пробег до ремонта в среднем составляет 48–130 тысяч километров
2. Nissan Pathfinder (2013–2015 г.в., 80–121 тысяч км)
3. Nissan Versa Note (2013–2016 г.в., 89–104 тысячи км)
4. Infiniti QX60 (2013–2015 г.в., 90–132 тысячи км)
5. Nissan Maxima (2012–2015 г.в., 106–150 тысяч км)
6. Nissan Sentra (2013–2014 г.в., 109–164 тысячи км)
7.Chevrolet Equinox/GMC Terrain (2010 г.в., 135–191 тысяча км)
8. Nissan Rogue (2012 года, 151–186 тысяч км)
9. GMC Acadia (2008–2010 г.в., 156–235 тысяч км)
10. Jeep Wrangler (2010 года выпуска, 157–224 тысячи км)
Также аналитики получили единичные жалобы на неполадки в работе трансмиссии на моделях Honda Odyssey 2001 года выпуска, Acura TL 2003 года, Acura MDX 2002 года, Chrysler PT Cruiser 2005 года, Ford Escape и Mazda Tribute 2002 года, а также Ford Focus 2004 года выпуска.
Отмечается, что большинство современных массовых автомобилей с "автоматами" способны проехать более 320 тысяч километров без серьёзных проблем при своевременном техническом обслуживании.