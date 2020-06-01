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Криминогенная обстановка под контролем
В Приднестровье стало спокойнее. Правоохранители отмечают положительную динамику в части снижения преступных проявлений и высокий уровень их раскрываемости.
Количество преступлений, совершённых с января по май 2020-го, в сравнении с прошлым годом снизилось на 6,5%, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Значительно сократилось число преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье граждан, также хищений имущества собственника.
Количество тяжких преступлений уменьшилось более чем на 14%, особо тяжких – в три раза.
Раскрываемость - 93,5%. Это выше показателя прошлого года.
mvdpmr.org
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