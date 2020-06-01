Совокупный объём промышленного производства предприятий Приднестровья за январь-апрель текущего года составил 3,64 млрд рублей ПМР. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск приднестровской продукции снизился на 0,7% в текущих ценах. Если в расчет брать сопоставимые цены, то объем произведенной продукции вырос на 0,5%, передает newspmr.com.
Результаты деятельности крупных промышленных предприятий представлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики.
В целом по итогам четырех месяцев 2020 года параметры промышленного выпуска находятся на приемлемом уровне, если учитывать динамику влияния ограничительных факторов внешнего характера из-за режима чрезвычайного положения из-за коронавирусной пандемии, а также сохранения механизма квотирования в отношении поставок на рынок Европейского союза продукции черной металлургии и наличия разновекторной конъюнктуры товарно-сырьевых рынков в совокупности с жесткой конкуренцией на них.
Наиболее ударно поработали: электроэнергетика, черная металлургия, химическая, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность. Данные отрасли нарастили производство по сравнению с прошлым годом, остальные – оказались в минусе.
В отраслевом разрезе складывающаяся конъюнктурная ситуация в энергетическом комплексе обеспечила превышение сопоставимого показателя прошлого года в текущих ценах на 10,3%, в реальном выражении – на 6,1%. В целом по итогам января-апреля на фоне положительной динамики контрактной стоимости экспорта электроэнергии объем промышленного производства отрасли достиг 1,32 млрд рублей ПМР, что соответствует 36,3% в долевом представлении против 32,6% в январе-апреле 2019 года. В натуральном выражении выработка электроэнергии сложилась в пределах 1 516 млн кВт/ч (+9,0% к уровню января-апреля 2019 года).
В чёрной металлургии объем промышленного производства в отчетный период сложился в пределах 988,42 млн руб. (103,1% в текущих и 121,3% в сопоставимых ценах), обеспечив тем самым 27,1% совокупного объема производства. В натуральном выражении выплавка стали составила 121,3 тыс. тонн (105,4% к уровню аналогичного периода прошлого года), товарный выпуск проката черных металлов – 129,6 тыс. тонн (+21% к уровню 2019 года).
В химической промышленности зафиксировано увеличение объемов производства на 2,1% в текущих ценах и на 9,4% – в реальном выражении. По итогам января-апреля 2020 года величина отраслевого выпуска составила 101,5 млн руб., превысив базисные параметры на 1,02 млн рублей. Совокупный долевой объем отрасли – 2,8%.
По итогам четырех месяцев текущего года товарный выпуск на предприятиях машиностроения и металлообработки упал в текущих ценах на 29,8%, а в реальном выражении – на 31,5%, обеспечив тем самым 4,4% совокупного выпуска в индустрии. За январь-апрель отрасль произвела продукции на сумму 158,8 млн руб., против 226,4 млн руб. годом ранее.
Результатом деятельности предприятий электротехнической промышленности в отчетный период стало снижение объема товарного выпуска в реальном выражении на 15,2%, в текущих ценах на 7,0%. По итогам января-апреля отраслевой объем производства составил 80,6 млн руб., меньше базисного уровня на 6,1 млн рублей.
Объем товарного выпуска в промышленности строительных материалов за четыре месяца текущего года составил 126,7 млн рублей. Доля объема промышленного производства отрасли – 3,5%. В целом с начала года объем промышленного производства отрасли в условиях ЧП снизился на 16,5% в текущих ценах, и на 25,7% – в сопоставимых ценах.
Лёгкая промышленности за обозначенный период выпустила продукции на сумму 432,9 млн рублей – 11,9% совокупного объема промышленного производства. По итогам января-апреля отраслевой объем производства снизился на 15,1% в текущих ценах и на 14,2% в реальном выражении.
Предприятия пищевой промышленности демонстрировали в январе-апреле 2020 года снижение товарного выпуска на 3,2% до 449,1 млн руб. в номинальном выражении. В сопоставимых ценах снижение объема производства составило 9,0%. Доля объема промышленного производства отрасли – 12,3%.
Благоприятная ценовая конъюнктура на основные отраслевые товары мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности обеспечила прирост показателя относительно прошлогодней отметки в текущих ценах на 5,6% до 54,6 млн рублей (+4,6% – в сопоставимых ценах). Это обеспечило 1,5% совокупного выпуска в индустрии республики.
На предприятиях полиграфической промышленности за январь-апрель было произведено продукции на 7,02 млн руб., что на 2,7% в текущих ценах и на 1,5% в сопоставимых ценах – меньше уровня января-апреля 2019 года. Доля в общем объеме – 0,2%.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность наибольшим снижением объемов производства. Отрасль произвела продукции на сумму около 1,4 млн рублей, что меньше 40% – в натуральном, и на 55% – в реальном выражении. Совокупная доля в общем объеме индустрии – 0,04%.