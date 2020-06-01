В ходе заседания Оперативного штаба при Президенте ПМР по недопущению распространения коронавируса озвучены актуальные данные. На сегодняшний день среди приднестровцев зарегистрировано 1035 случаев инфицирования. Количество выздоровевших граждан – 694 человека. За четыре дня, прошедших между заседаниями штаба, справился с болезнью 101 человек, выявлено 25 новых фактов заражения, количество умерших осталось прежним – 39 человек. Показатели говорят о снижении динамики заболеваемости. Число регистрируемых случаев инфицирования – 8-10 в сутки. Эффективность лечения подтверждается тем, что при летальности 3,8% выздоровело 67% носителей COVID-19, передает пресс-служба Президента Приднестровья.
Сохраняет актуальность работа единого Кризисного центра: за 4 дня принято более 3200 обращений. Всего за время работы «горячей линии» поступило около 79 тысяч звонков от приднестровцев, сообщил руководитель Оперштаба Руслан Мова. Он также проинформировал об усилении контрольных мероприятий со стороны сотрудников внутренних дел, что связано со вступлением в силу большого числа послаблений. За 4 дня проверено около семи тысяч объектов и выявлено 81 нарушение. Проверки показали, что администрация не всех рынков и функционирующих на открытых площадках досуговых заведений для детей проявила сознательность и понимание значимости мер безопасности. Главам госадминистраций напомнили, что именно они являются руководителями оперштабов на местах и несут персональную ответственность за ситуацию. Рекомендовано привлечь к деятельности по профилактике и недопущению распространения вируса на централизованных детских площадках, игровых зонах и аттракционах сотрудников Госслужбы по спорту.
Говорили сегодня и о перспективах открытия спортзалов. Пока рассматривается лишь предоставление возможности возобновления тренировочного процесса профессиональными спортсменами, которые готовятся к соревнованиям.
Сегодня вышли на дороги городские маршрутные такси. По итогам первого дня работы контролирующие органы проанализируют степень подготовленности и дисциплированности водителей и пассажиров. Смягчение ограничительных мер – в случае опасной для населения безответственности – может быть в любой момент обнулено, отмечалось на заседании Оперштаба. Это необходимо осознавать всем руководителям, исполнителям и рядовым гражданам, подчеркнул Президент. Он напомнил, что в случае неисполнения требований безопасного функционирования учреждений и коммерческих объектов, их деятельность будет вновь приостанавливаться. Такие меры члены штаба считают профилактическими и дисциплинирующими. С учетом всех карантинных норм с завтрашнего дня могут приступить к работе вещевые рынки – это очередной шаг по выходу из всеобщего карантина.
Особое внимание Президент уделил организации безопасного отдыха граждан у водоемов. Готовится регламент и четкий перечень требований – как традиционных для купального сезона, так и карантинных. 18 июня стартует летний сезон в оздоровительных лагерях. В нынешнем году там отдохнут только воспитанники закрытых социальных учреждений – всего 457 человек.
Вадим Красносельский спрашивал о причинах простоя ботанического сада, отметив, что этот и аналогичный ему объекты в существующих обстоятельствах наиболее безопасны и востребованы. Поручено незамедлительно открыть дендропарк для посетителей.
Остановились и на теме подготовки мероприятий, посвященных окончанию учебного года и вручению выпускникам аттестатов и дипломов. Вадим Красносельский подчеркнул, что процесс не должен остаться бесконтрольным. Подготовка должна быть централизованной. Безопасно – не значит безатмосферно, подчеркнул Президент. Он считает целесообразным в наиболее крупных населенных пунктах отвести несколько дней на поочередное организованное проведение отдельными образовательными учреждениями выпускных вечеров. Расположенные поблизости открытые летние террасы будут работать в эти дни дольше, чем в стандартных карантинных обстоятельствах. Предложено провести конкурс на лучшую организацию выпускного бала в условиях карантина. Общереспубликанский план мероприятий должен быть сверстан к 10 июня.
В среду Вадим Красносельский проведет совещание, посвященное организации на территории Приднестровья всероссийского голосования по конституционным изменениям. Сегодня Президент ПМР сообщил о решении, переданном российским посольством: в республике будут функционировать два избирательных участка. Предлагается разместить их в Тирасполе – на площадке военного городка ОГРВ и перед Домом офицеров Российской армии (оба на открытом воздухе).
Обсудили сегодня также текущие вопросы функционирования медучреждений. Говорили, к примеру, о целесообразности в условиях спада заболеваемости объединения некоторых коронавирусных госпиталей. На площадке рыбницкого COVID-центра рекомендовано принимать помимо местных жителей больных из Каменки, Дубоссар и Григориополя. В Тирасполе, Бендерах и Слободзее коронавирусные госпитали продолжат самостоятельную работу в полную силу.
Еще одна тема – необходимость возобновления деятельности КВЭЖ – комиссий по установлению и документальному подтверждению инвалидности. Президент считает это возможным при условии строжайшего соблюдения мер безопасности, в том числе, обязательного экспресс-тестирования граждан данной категории на наличие COVID-19. Возобновляется и практика проведения плановых операций – пока только детских. Еще одно поручение Главы государства – организовать доставку пациентов в медучреждения, где они проходят жизненно важную процедуру гемодиализа.
В ходе совещания Президент спрашивал о подвижках в подготовке правовых основ для засчитывания стажа работникам, напрямую задействованных в антикоронавирусной деятельности, из расчета день за три. Президентская инициатива будет внесена в режиме законодательной необходимости, что позволит максимально ускорить процесс рассмотрения и принятия. Завершая заседание Оперштаба, Вадим Красносельский выразил благодарность всем, кто участвует в работе по профилактике, лечению и недопущению распространения COVID-19, проинформировав собеседников о поступающих в его адрес письмах, в которых приднестровцы, справившиеся с коронавирусом, благодарят медиков за внимание и профессионализм.