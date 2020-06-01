Dnestr.TV

 
0

Apple запатентовала "групповые селфи на карантине"

Apple запатентовала "групповые селфи на карантине"

Apple зарегистрировал патент на технологию создания групповых селфи, которая позволяет соблюсти требования социального дистанцирования во время эпидемий, распространяющихся воздушно-капельным путем.

В описании разработки, на которую обратило внимание издание Patentle Apple, говорится о генерировании "синтетических групповых селфи". Они позволят оказаться на фото вместе с друзьями даже находясь на расстоянии нескольких метров или вообще в разных городах, передает vesti.ru

Согласно патентной заявке, один из участников удаленной фотосессии должен начать с приглашения других. После того, как приглашения приняты, программное обеспечение смартфона (возможно, функция будет доступна и на планшетах) объединяет изображения с нескольких устройств в одно.

В качестве источников могут использоваться фотографии (в том числе из галереи смартфона), кадры из сохраненных видео или даже из видеозвонков. Пользователи смогут сохранить на свои устройства и оригинал селфи, и "синтетическую" групповую версию. Кроме того, каждый из участников фотосессии получит возможность расположить лица в групповом кадре на свое усмотрение.

Хотя кажется, что идея такого "удаленного селфи" могла возникнуть только на фоне пандемии коронавируса, это не так - подана патентная заявка была 2 июня 2018-го года. Как и с любыми другими патентами, нельзя сказать наверняка, когда компания решит внедрить новую функцию в своих устройствах и решит ли вообще.

vesti.ru
  • Сегодня, 14:54
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
  • Запрет на промышленное рыболовство
  • Узурпация Днестра продолжается

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
  • Запрет на промышленное рыболовство
  • Узурпация Днестра продолжается
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна