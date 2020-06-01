На странице Центрального рынка в Кишиневе можно узнать текущие цены на продукты.
Администрация МП «Центральный рынок» позаботилась о том, чтобы распространять достоверную информацию, связанную с деятельностью предприятия. Кроме того, теперь каждый день здесь будут появляться актуальные цены на самые популярные продукты, реализуемые на рынке, сообщает bloknot-moldova.md.
Итак, в воскресенье, 7 июня, клубнику и черешню можно было купить по 20 леев за килограмм, молодую картошку – от 8 леев, помидоры – от 10 леев за килограмм.
Следует отметить, что по сравнению с 4 июня цены на сезонные овощи и фрукты на Центральном рынке значительно снизились.
После более двух месяцев карантина Центральный рынок вновь открылся для посетителей. Однако работать он будет только при условии соблюдения правил профилактики распространения коронавируса COVID-19. Поэтому, отправляясь за продуктами, не забудьте защитную маску и соблюдайте социальную дистанцию.