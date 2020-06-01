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Узнать цены на Центральном рынке Кишинева теперь можно онлайн

Узнать цены на Центральном рынке Кишинева теперь можно онлайн

На странице Центрального рынка в Кишиневе можно узнать текущие цены на продукты.

Администрация МП «Центральный рынок» позаботилась о том, чтобы распространять достоверную информацию, связанную с деятельностью предприятия. Кроме того, теперь каждый день здесь будут появляться актуальные цены на самые популярные продукты, реализуемые на рынке, сообщает bloknot-moldova.md.

Итак, в воскресенье, 7 июня, клубнику и черешню можно было купить по 20 леев за килограмм, молодую картошку – от 8 леев, помидоры – от 10 леев за килограмм.

Следует отметить, что по сравнению с 4 июня цены на сезонные овощи и фрукты на Центральном рынке значительно снизились.

После более двух месяцев карантина Центральный рынок вновь открылся для посетителей. Однако работать он будет только при условии соблюдения правил профилактики распространения коронавируса COVID-19. Поэтому, отправляясь за продуктами, не забудьте защитную маску и соблюдайте социальную дистанцию.

Узнать цены на Центральном рынке Кишинева теперь можно онлайн

Узнать цены на Центральном рынке Кишинева теперь можно онлайн

Узнать цены на Центральном рынке Кишинева теперь можно онлайн

Узнать цены на Центральном рынке Кишинева теперь можно онлайн

Узнать цены на Центральном рынке Кишинева теперь можно онлайн
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 07:16
  • DTV
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