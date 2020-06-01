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КНДР заблокирует все каналы связи с Южной Кореей

КНДР заблокирует все каналы связи с Южной Кореей

КНДР больше нечего обсуждать с Южной Кореей, поэтому Пхеньян «выключает» все каналы связи с Сеулом, передает ТАСС со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

КНДР «ликвидирует» все возможные линии связи с Южной Кореей в полдень 9 июня, передает mir24.tv

Прекращение коммуникации – ответ на отправку южнокорейской стороной на северную агитационных листовок. Отмечается, что власти Южной Кореи с течением времени «вызывают только разочарование».

«Этот шаг (блокировка всех линий связи) станет первым в списке решений о полном уничтожении всех возможных способов связи с Южной Кореей и прекращении других ненужных действий», – подчеркивается в сообщении.

mir24.tv
  • Сегодня, 07:19
  • DTV
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