Предприятия Приднестровской Молдавской Республики произвели за январь-апрель 2020 года потребительских товаров меньше на 11,1%, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в текущих ценах за четыре месяца текущего года Приднестровье произвело потребительских товаров на сумму 1 млрд 47 млн 364 тыс. рублей против 1 178 297 000 рублей за аналогичный период 2019 года.
За отчетный период Госстатом ПМР зафиксировано снижение производства по всем группам потребительских товаров: продовольственные и непродовольственные, винно-водочные изделия и товары лёгкой промышленности. Согласно официальной статистической отчетности, потребительские товары подразделяются на продовольственные и непродовольственные товары, винно-водочные изделия и пиво, а также товары лёгкой промышленности, передает newspmr.com.
Так, предприятия Приднестровья за период январь-апрель текущего года произвело продовольственных товаров на сумму 475 млн 781 тыс. приднестровских рублей, против 513 306 000 рублей за этот же отчетный период 2019 года. Отмечено снижение производства на 7,3% в данной отрасли промышленности республики.
За этот же период непродовольственных товаров в республике было произведено на сумму 571 млн 583 тыс. рублей. В январе-апреле 2019 года было – 664 991 000 рублей. Снижение производства – 14,0%.
Наибольший спад зафиксирован в производстве винно-водочных изделий и пива – 26,3%. В республике по результатам отчетного периода винно-водочных изделий и пива произведено на сумму 95 млн 998 тыс. рублей, что соответствует 73,7% от показателя того же периода 2019 года (130 285 000 руб.)
Снижение производства также зафиксировано в выпуске товаров легкой промышленности – на 14,9%. В январе-апреле 2020 года было произведено товаров этой группы на сумму 548 млн 901 тыс. рублей, против 644 668 000 рублей годом ранее.
По объему производства потребительских товаров за первые четыре месяца текущего года только один регион Приднестровья нарастил производство потребительских товаров, остальные – снизили.
Лучшая итоговая динамика по производству потребительских товаров зафиксирована в Григориопольском районе. Григориопольцы увеличили производство потребительских товаров на 28,5%. Худший результат – у Каменского района, где допущено снижение на 51,2%.
Также отрицательная характеристика и в других регионах ПМР: Слободзейский район – 90,6% к показателям прошлого года, г. Бендеры – 90,1%, Рыбницкий район – 88,6%, г. Тирасполь – 87,7%, Дубоссарский район – 86,7%.
Город Днестровск в итоговую отчетность не попал.
Потребительские товары – товары бытового назначения, необходимые для удовлетворения потребностей человека для личного, семейного или домашнего использования.