Dnestr.TV

 
0

Заявление МИД ПМР в связи политизацией Молдовой вопросов здравоохранения

Заявление МИД ПМР в связи политизацией Молдовой вопросов здравоохранения

Обратили внимание на сомнительную пиар-акцию политического представителя Молдовы в виде пресс-конференции об итогах состоявшегося 6 мая визита делегации ВОЗ в Приднестровье и подготовленных рекомендациях.

Как известно, Приднестровье обладает многолетним положительным опытом прямого сотрудничества с уполномоченными представителями и структурами Организации Объединённых Наций, включая Всемирную Организацию Здравоохранения. С очевидностью можно констатировать, что ни приднестровской стороне, ни самой ВОЗ не нужен столь специфический «посредник» в лице молдавского чиновника, неоднократно уличенного в деструктивной пропаганде и политизации темы борьбы с пандемией, сообщает пресс-служба МИД ПМР.

Вместе с тем разделяем «озабоченности» г-жи Лесник относительно пандемической ситуации в Молдове, заметная деградация которой угрожает безопасности и здоровью граждан. Попытки политпредставителя РМ хоть как-то напомнить о себе, присоединившись к чужой для Кишинева двусторонней повестке экспертного сотрудничества ВОЗ и Приднестровья, теряют адекватность на фоне публично признаваемых руководством Молдовы проблем системы здравоохранения, не справляющейся с противодействием COVID-19. Ежедневные антирекорды РМ по количеству заболевших (в 10 раз больше, чем в ПМР) и умерших, включая ужасающий рост числа зараженных медработников (более 18% от общего числа), манипуляции со статистикой, регулярные скандалы на тему условий содержания и отношения к пациентам, противоречивые административные метания с запретами и послаблениями карантинного режима – оснований более чем достаточно для того, чтобы молдавские чиновники, наконец, занялись серьезной реальной работой по решению своих проблем.

Сетования политпредставителя РМ на мнимое отсутствие консультаций приднестровских медработников с молдавскими коллегами не соответствуют действительности. Профессиональное взаимодействие носит регулярный характер. Однако, весь объем проблем Молдовы в борьбе с пандемией невозможно решить одними совещаниями и консультациями. Для этого необходима мобилизация всех ресурсов, своевременное принятие ответственных управленческих решений и организация системы постоянного контроля за их исполнением на государственном уровне.

С учетом накопленного опыта и нормализации пандемической ситуации в Приднестровской Молдавской Республике предлагаем политическому представителю РМ оперативно предоставить профильным молдавским специалистам направленные в его адрес еще 4 апреля рекомендации Приднестровья по противодействию COVID-19.

Приднестровье не нуждается в сторонней ангажированной оценке эффективности противодействия пандемии, опираясь на компетентное мнение и практику взаимодействия с представителями ВОЗ, Роспотребнадзора и других авторитетных организаций.

Призываем молдавскую сторону прекратить вмешательство в медицинскую сферу и ее политизацию, и сконцентрироваться на собственных компетенциях и обязательствах в рамках международного переговорного процесса.
mfa-pmr.org
  • Сегодня, 14:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • Запрет на промышленное рыболовство

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • Запрет на промышленное рыболовство
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна