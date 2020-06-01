Обратили внимание на сомнительную пиар-акцию политического представителя Молдовы в виде пресс-конференции об итогах состоявшегося 6 мая визита делегации ВОЗ в Приднестровье и подготовленных рекомендациях.
Как известно, Приднестровье обладает многолетним положительным опытом прямого сотрудничества с уполномоченными представителями и структурами Организации Объединённых Наций, включая Всемирную Организацию Здравоохранения. С очевидностью можно констатировать, что ни приднестровской стороне, ни самой ВОЗ не нужен столь специфический «посредник» в лице молдавского чиновника, неоднократно уличенного в деструктивной пропаганде и политизации темы борьбы с пандемией, сообщает пресс-служба МИД ПМР.
Вместе с тем разделяем «озабоченности» г-жи Лесник относительно пандемической ситуации в Молдове, заметная деградация которой угрожает безопасности и здоровью граждан. Попытки политпредставителя РМ хоть как-то напомнить о себе, присоединившись к чужой для Кишинева двусторонней повестке экспертного сотрудничества ВОЗ и Приднестровья, теряют адекватность на фоне публично признаваемых руководством Молдовы проблем системы здравоохранения, не справляющейся с противодействием COVID-19. Ежедневные антирекорды РМ по количеству заболевших (в 10 раз больше, чем в ПМР) и умерших, включая ужасающий рост числа зараженных медработников (более 18% от общего числа), манипуляции со статистикой, регулярные скандалы на тему условий содержания и отношения к пациентам, противоречивые административные метания с запретами и послаблениями карантинного режима – оснований более чем достаточно для того, чтобы молдавские чиновники, наконец, занялись серьезной реальной работой по решению своих проблем.
Сетования политпредставителя РМ на мнимое отсутствие консультаций приднестровских медработников с молдавскими коллегами не соответствуют действительности. Профессиональное взаимодействие носит регулярный характер. Однако, весь объем проблем Молдовы в борьбе с пандемией невозможно решить одними совещаниями и консультациями. Для этого необходима мобилизация всех ресурсов, своевременное принятие ответственных управленческих решений и организация системы постоянного контроля за их исполнением на государственном уровне.
С учетом накопленного опыта и нормализации пандемической ситуации в Приднестровской Молдавской Республике предлагаем политическому представителю РМ оперативно предоставить профильным молдавским специалистам направленные в его адрес еще 4 апреля рекомендации Приднестровья по противодействию COVID-19.
Приднестровье не нуждается в сторонней ангажированной оценке эффективности противодействия пандемии, опираясь на компетентное мнение и практику взаимодействия с представителями ВОЗ, Роспотребнадзора и других авторитетных организаций.
Призываем молдавскую сторону прекратить вмешательство в медицинскую сферу и ее политизацию, и сконцентрироваться на собственных компетенциях и обязательствах в рамках международного переговорного процесса. mfa-pmr.org