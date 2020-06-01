Законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, предложенный президентом страны Владимиром Зеленским, предполагает возможность вынесения на общегосударственное голосование вопроса об изменении территории страны. Об этом сказано в проекте закона, опубликованном на сайте Верховной рады во вторник.
"Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, XIII Конституции Украины, общегосударственного значения, об изменении территории Украины, о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями", - сказано в документе. Указанная норма также содержалась в законе "О всеукраинском референдуме" от 2012 года, однако Конституционный суд страны в 2018 году признал этот закон не соответствующим конституции Украины, передает ТАСС.
При этом на референдум нельзя выносить вопросы, которые противоречат конституции, нормам международного права, а также которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды. Кроме того, запрещается выносить на голосование вопросы налогов, бюджета, амнистии, а также вопросы, отнесенные к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
На всеукраинский референдум разрешается выносить лишь один вопрос, а его итоги "не требуют утверждения каким-либо государственным органом". Решение, принятое на всеукраинском референдуме, может быть изменено исключительно на новом референдуме, но не ранее, чем через три года. Право голоса имеют все дееспособные граждане Украины, достигшие 18 лет. Проект предусматривает возможность организации электронного голосования.
Документ состоит из 13 разделов и 131 статьи.
В конце февраля первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук сообщил, что рабочая группа парламента разработала конечный вариант законопроекта "О всеукраинском референдуме", который входит в пакет предложенных президентом Зеленским законодательных инициатив по народовластию. tass.ru