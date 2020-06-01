Председатель Правительства, руководство Верховного Совета, и.о. министра здравоохранения и глава города Бендеры приняли участие в торжественной церемонии открытия отреставрированного приемного отделения Центральной городской больницы Бендер. Именно сегодня его вводят в эксплуатацию после завершения всех строительных работ, которые длились полгода.
Приемное отделение Бендерской городской больницы – только первый этап в реконструкции всего комплекса бендерских медучреждений. Об этом говорил Премьер, обращаясь к участником мероприятия, передает пресс-служба Правительства.
«Не смотря на сложную экономическую ситуацию государственные финансы спланированы таким образом, чтобы программа Фонда капитальных вложений, в том числе ремонт и строительство медицинской инфраструктуры, бесперебойно работала. Ежегодно на этот проект направляется порядка 50 млн. рублей, как бы ни было тяжело. Все средства, которые приднестровские налогоплательщики через государственный бюджет вкладывают в строительство медицинских объектов, возвращаются людям в виде спасенных жизней и сохраненного здоровья», - отметил Глава Правительства.
Говоря о роли медиков в жизни нашего общества, Александр Мартынов подчеркнул, что без их труда это восстановленное здание было бы просто бетоном и железом. «В основе всего – человеческий труд. Низкий вам поклон от руководства государства, от жителей нашей республики», - отметил Глава Правительства.
Ежегодно в Бендерской горбольнице лечение проходят 14,5-15 тыс. пациентов. Каждый из них побывал в приемном отделении, которое не знало капитального ремонта с 70 года.
Впервые в программу Фонда капитальных вложений учреждение попало в 2019 году. Тогда сумма госинвестиций составила 1,392 млн. рублей, а в 20 году – 1,992 млн. рублей.
Как рассказал главврач БЦГБ Дмитрий Сертинян, эти средства позволили провести капитальный ремонт крыши корпуса, в приемном отделении провести перепланировку, заменить все коммуникации, окна, придать отделению современный вид. Также удалось повысить его функциональность. Появилась собственная лаборатория, оборудованы смотровые и манипуляционные. В том числе усовершенствованы кабинет ультразвуковой диагностики, созданы комфортные условия как для медицинского персонала, так и для пациентов.
Премьер осмотрел каждый кабинет и высоко оценил проделанную работу. На достигнутом государство останавливаться не намерено. В следующем году планируют привести в порядок операционный блок и отделение функциональной диагностики.
Кроме того, Александр Мартынов поделился еще одной хорошей новостью: Правительство завершает тестирование новой системы оплаты труда для медицинских работников. Она будет запущена, как только стабилизируются государственные финансы.
«Это вопрос нескольких месяцев. Не за горами тот момент, когда медицинский персонал, причем абсолютно весь, а не только занятый в борьбе с коронавирусной инфекцией, почувствует улучшения в системе оплаты труда», - уточнил он.
Справочно: Бендерская городская больница была открыта в сентябре 1944 года, и занимала всего один корпус. Сегодня она представляет из себя огромный комплекс зданий лечебно-профилактических учреждений различного профиля. Штатная численность на данный момент достигает 880 человек, коечный фонд - 495 единиц. gov-pmr.org