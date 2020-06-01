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С 1 сентября школы и детские сады в Бендерах готовятся работать по новым правилам

С 1 сентября школы и детские сады в Бендерах готовятся работать по новым правилам

С 1 сентября школы и детские сады в Бендерах готовятся работать по новым правилам. В Управлении народного образования города рассматриваются различные варианты работы образовательных учреждений на случай продления карантина из-за пандемии коронавируса.

На сайте Бендерского телевидения говорится, что все школы и десткие сады города обеспечат дезинфицирующими растворами и средствами гигиены. Вопрос скопления детей при входе в школу также прорабатывается в бендерском УНО.

Предполагается отмена общих перемен (чтобы избежать скопления детей), будет усилена санитарная обработка помещений.

«Мы думаем открыть весь доступный вход в учреждения, где будут стоять представители школы с термометрами бесконтактными, обязательная дезинфекция рук. Обязательно мы отойдём от кабинетной системы, будет «классная» система, учащиеся будут находиться в классе, и учитель будет приходить. То есть движение по школе также исключается», – рассказала начальник УНО Наталья Ткаченко.

До 1 июля в детсадах, школах, колледжах и вузах обследуют окна. Старые деревянные заменят на пластиковые. Это облегчит процесс проветривания помещений, передает novostipmr.com.

В общеобразовательные школы первоклассников по-прежнему будут зачислять без экзаменов. В будущем учебном году за парты сядут более 850 ребят. Сады города пополнят более 700 маленьких бендерчан.

Городские гимназии конкурсный отбор проведут с соблюдением всех санитарных норм. Письменное тестирование планируют организовать в конце июля – начале августа. Вся подробная информация находится на сайте Управления народного образования.

Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 июня.

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