С 1 сентября школы и детские сады в Бендерах готовятся работать по новым правилам. В Управлении народного образования города рассматриваются различные варианты работы образовательных учреждений на случай продления карантина из-за пандемии коронавируса.
На сайте Бендерского телевидения говорится, что все школы и десткие сады города обеспечат дезинфицирующими растворами и средствами гигиены. Вопрос скопления детей при входе в школу также прорабатывается в бендерском УНО.
Предполагается отмена общих перемен (чтобы избежать скопления детей), будет усилена санитарная обработка помещений.
«Мы думаем открыть весь доступный вход в учреждения, где будут стоять представители школы с термометрами бесконтактными, обязательная дезинфекция рук. Обязательно мы отойдём от кабинетной системы, будет «классная» система, учащиеся будут находиться в классе, и учитель будет приходить. То есть движение по школе также исключается», – рассказала начальник УНО Наталья Ткаченко.
До 1 июля в детсадах, школах, колледжах и вузах обследуют окна. Старые деревянные заменят на пластиковые. Это облегчит процесс проветривания помещений, передает novostipmr.com.
В общеобразовательные школы первоклассников по-прежнему будут зачислять без экзаменов. В будущем учебном году за парты сядут более 850 ребят. Сады города пополнят более 700 маленьких бендерчан.
Городские гимназии конкурсный отбор проведут с соблюдением всех санитарных норм. Письменное тестирование планируют организовать в конце июля – начале августа. Вся подробная информация находится на сайте Управления народного образования.
Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 июня.