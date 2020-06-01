На заседании Координационного совета руководители ведомств доложили председателелю Правительства об исполнении закона о господдержке населения и бизнеса в период действия режима ЧП.
Поддержка экономических агентов
На сегодняшний день индивидуальные предприниматели, которые по решению органов госвласти временно приостановили свою деятельность, получили компенсацию в размере 1 647 рублей за один месяц. Общая сумма выплат ИП составляет 11,6 млн рублей. Министр по социальной защите и труду Елена Куличенко отметила, что в данный момент утверждаются заявки за май, передает novostipmr.com.
«Сбоев практически нет. Все документы оперативно отрабатываются с налоговыми инспекциями, и после этого направляются на обеспечение финансирования в Минфин», – уточнила Елена Куличенко.
На заседании говорили и о выделении организациям госсубсидий в размере 50% от суммы, затраченной ими на простойные выплаты своему персоналу. На данный момент из 48 пакетов документов, поступивших на рассмотрение, обработано чуть больше двух десятков. В Министерство финансов отправлены данные по 8 фирмам на сумму 40,1 тыс. руб. Это значит, что скоро они получат денежные средства. Ранее финансовую помощь оказали одной компании.
Александр Мартынов подчеркнул, что пока процент удовлетворённых заявлений не так велик, поэтому следует ускорить процедуру рассмотрения и конечного расчёта субсидий для претендентов.
Уделили внимание и такому инструменту, как льготное кредитование компаний для выплаты заработной платы коллективу. Зампред Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник сообщил, что займы от приднестровских банков получили 24 хозяйствующих субъекта почти на 9 млн руб. В работе ещё девять заявок.
Продуктовые наборы выдадут до конца недели
Министр по социальной защите и труду сообщила о сроках выдачи продуктовых наборов или денежных компенсаций семьям, в которых дети питаются льготно или бесплатно в учебных заведениях. Родителям дошкольников, учеников, студентам их планируют вручить до конца этой недели.
Смягчили карантин, обращений стало меньше
Сергей Оболоник рассказал об анализе обращений, которые поступают напрямую в адрес Минэкономразвития или Оперштаба. Отмечено, что поток писем постепенно снижается, поскольку смягчаются карантинные ограничения. Впрочем, ряд проблем ещё остаются актуальными. Одна из них – арендные отношения в коммерческом секторе. Для устранения противоречий готовятся в том числе законодательные решения.
«Мы корректируем применение штрафных санкций, пени или иных взысканий при расторжении договоров аренды. Непосредственно это касается арендаторов. В этой связи в период ЧП и до конца года в случае расторжения договоров санкции не применяются. И регулируется вопрос аренды государственного (муниципального) имущества в части приоритетного права продления арендного соглашения действующими арендаторами», – уточнил по предлагаемым поправкам вице-премьер.
Александр Мартынов также остановился на вопросе привлечения представителей общественных организаций к рассмотрению обращений приднестровцев. Это требование нужно исполнять неукоснительно, так как только сообща можно решить волнующие граждан вопросы, уверен Александр Мартынов. Упомянул председатель Правительства и о президентском поручении, предписывающем всем руководителям госструктур лично рассматривать поступающие жалобы и просьбы жителей страны. novostipmr.com