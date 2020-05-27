10 июня вступит в силу закон, который направлен на поддержку агропромышленного комплекса. Сам документ – Закон «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики ПМР» – действует с 2016 года. По мере необходимости в документ вносились коррективы. Очередной блок дополнений и изменений был внесён парламентом 27 мая текущего года, а сегодня документ подписал Президент Вадим Красносельский, напоминает пресс-служба главы государства.
Поправки призваны поддержать представителей сельскохозяйственной отрасли, чьи посевы и насаждения в этом году очень сильно пострадали из-за засухи и морозов.
Чтобы смягчить негативные последствия природных явлений, аграриям дают возможность воспользоваться рядом финансовых инструментов. Так, продлеваются выданные ранее льготные кредиты на срок до года. При этом соответствующие заявки надо подать до 31 декабря 2020 года через Фонд госрезерва, посредством которого эти кредиты выдавали, сообщает novostipmr.com.
Также они освобождаются от уплаты паевого сбора, фиксированного сельскохозяйственного и земельного налогов. Это касается организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, у которых в связи с неблагоприятными погодными условиями в 2020 году погибла или повреждена часть посевов и (или) урожая плодово-ягодных культур и винограда. При этом, чтобы получить эту льготу, факт гибели урожая или посевов (от 50% и выше) должен быть подтверждён соответствующими актами Минсельхозприроды.
Владельцы КФХ, работающие по патенту и потерявшие свои посевы и урожай из-за непогоды, не будут платить налог с потенциально возможного к получению годового дохода. Схема получения этой льготы аналогична вышеуказанной. Перерасчёт налога производится после обращения индивидуального предпринимателя в территориальные налоговые инспекции.
Ещё одно направление поддержки касается арендной платы. Согласно принятым поправкам организации и КФХ освобождаются от необходимости её уплаты. Это применимо только к землям, где пострадали посевы и урожай.
Также этим законом Правительству рекомендуется рассмотреть вопрос о стимулировани страхования сельскохозяйственных рисков с оказанием господдержки аграриям в этом деле. novostipmr.com