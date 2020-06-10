Украинская полиция составила протокол за нарушение карантина на президента страны Владимира Зеленского и других чиновников.
На странице офиса Зеленского в Facebook была опубликована фотография, где президент с сопровождающими отдыхает в кафе. Причем ни на главе государства, ни на чиновниках не было средств индивидуальной защиты, передает gazeta.ru
«Несмотря на карантинные ограничения по деятельности кафе, владелец заведения возобновил работу, а затем обслуживал посетителей», — заявили в МВД.
Правоохранители провели проверку и составили протоколы на владельца кафе, Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
Им грозит штраф в размере от $630 до $1270. gazeta.ru