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Зеленскому выписали протокол за нарушение карантина

Зеленскому выписали протокол за нарушение карантина

Украинская полиция составила протокол за нарушение карантина на президента страны Владимира Зеленского и других чиновников.

На странице офиса Зеленского в Facebook была опубликована фотография, где президент с сопровождающими отдыхает в кафе. Причем ни на главе государства, ни на чиновниках не было средств индивидуальной защиты, передает gazeta.ru

«Несмотря на карантинные ограничения по деятельности кафе, владелец заведения возобновил работу, а затем обслуживал посетителей», — заявили в МВД.

Правоохранители провели проверку и составили протоколы на владельца кафе, Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.

Им грозит штраф в размере от $630 до $1270.
gazeta.ru
  • Вчера, 21:54
  • DTV
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