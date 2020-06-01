10 июня 2020 года состоялось заседание в формате видеоконференции экспертных (рабочих) групп по вопросам образования от Приднестровья и Республики Молдова.
Приднестровская сторона обозначила широкий спектр вопросов, касающихся интересов приднестровцев в части академической мобильности, а также иные актуальные проблемы в сфере образования, сообщает пресс-служба МИД ПМР.
Молдавская сторона оказалась не готова к предметному конструктивному диалогу по вопросу суперлегализации, необходимой для использования дипломов Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко выпускниками в Германии.
Молдавская сторона устранилась от продуктивной дискуссии по разрешению проблем, связанных с использованием апостилированных дипломов на территории некоторых стран.
Отдельной темой встречи стало дискриминационное требование молдавской стороны о необходимости сдачи выпускниками приднестровских школ, желающими поступить в вузы Молдовы, выпускного экзамена в РМ, в том числе и на знание румынского языка.
Представители молдавской рабочей группы в очередной раз предприняли попытку спекулировать на интерпретациях понятия «свободы передвижения» в контексте функционирования на территории Приднестровья школ с преподаванием на румынском языке. Приднестровская сторона подчеркнула, что исходит из приоритета прав человека, включая сферу образования, откликаясь на просьбы молдавской стороны в условиях пандемии и введенных карантинных мер.
Итоги сегодняшней встречи в очередной раз свидетельствуют об отсутствии мандата у экспертов РМ на решение гуманитарных вопросов и их неготовности урегулировать проблемы, ведущие к нарушению базовых прав граждан Приднестровья. mfa-pmr.org